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Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804339572.html
Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19
Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022
Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19
Финляндия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на новую волну коронавируса, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:40
2022-07-22T18:40
туризм
россия
финляндия
граница
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
туристы
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл — РИА Новости. Финляндия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на новую волну коронавируса, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE."Решение о закрытии границ принимает правительство на основании предложения МВД. Пограничная служба обычно готовит свои рекомендации. При принятии решения о продлении ограничений на внешних границах пограничники обычно запрашивали анализ эпидемиологической ситуации. Сейчас такого запроса мы не получали, поэтому вряд ли какое-то новое решение планируется", – заявил представитель Национального института здравоохранения и социального развития THL Яри Ялава.Пограничники в свою очередь отметили, что им также неизвестно о каких-либо дискуссиях о новых ограничениях на поездки из России, которые бы велись прямо сейчас.Финско-российская граница была закрыта для туризма с марта 2020 года по 15 июля 2022 года. Ранее в МИД Финляндии отмечали повышенный спрос на визы в РФ после снятия коронавирусных ограничений.
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россия, финляндия, граница, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы
18:40 22.07.2022
 
Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19

СМИ: Финляндия не планирует снова закрывать границу с РФ из-за ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл — РИА Новости. Финляндия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на новую волну коронавируса, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.
"Решение о закрытии границ принимает правительство на основании предложения МВД. Пограничная служба обычно готовит свои рекомендации. При принятии решения о продлении ограничений на внешних границах пограничники обычно запрашивали анализ эпидемиологической ситуации. Сейчас такого запроса мы не получали, поэтому вряд ли какое-то новое решение планируется", – заявил представитель Национального института здравоохранения и социального развития THL Яри Ялава.
Пограничники в свою очередь отметили, что им также неизвестно о каких-либо дискуссиях о новых ограничениях на поездки из России, которые бы велись прямо сейчас.
Финско-российская граница была закрыта для туризма с марта 2020 года по 15 июля 2022 года. Ранее в МИД Финляндии отмечали повышенный спрос на визы в РФ после снятия коронавирусных ограничений.
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