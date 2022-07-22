https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804339572.html
Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19
Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022
Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19
Финляндия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на новую волну коронавируса, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:40
2022-07-22T18:40
2022-07-22T18:40
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финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл — РИА Новости. Финляндия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на новую волну коронавируса, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE."Решение о закрытии границ принимает правительство на основании предложения МВД. Пограничная служба обычно готовит свои рекомендации. При принятии решения о продлении ограничений на внешних границах пограничники обычно запрашивали анализ эпидемиологической ситуации. Сейчас такого запроса мы не получали, поэтому вряд ли какое-то новое решение планируется", – заявил представитель Национального института здравоохранения и социального развития THL Яри Ялава.Пограничники в свою очередь отметили, что им также неизвестно о каких-либо дискуссиях о новых ограничениях на поездки из России, которые бы велись прямо сейчас.Финско-российская граница была закрыта для туризма с марта 2020 года по 15 июля 2022 года. Ранее в МИД Финляндии отмечали повышенный спрос на визы в РФ после снятия коронавирусных ограничений.
https://ria.ru/20220722/turoperatory-1804259661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, финляндия, граница, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы
Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19
СМИ: Финляндия не планирует снова закрывать границу с РФ из-за ситуации с коронавирусом
ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл — РИА Новости. Финляндия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на новую волну коронавируса, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.
"Решение о закрытии границ принимает правительство на основании предложения МВД. Пограничная служба обычно готовит свои рекомендации. При принятии решения о продлении ограничений на внешних границах пограничники обычно запрашивали анализ эпидемиологической ситуации. Сейчас такого запроса мы не получали, поэтому вряд ли какое-то новое решение планируется", – заявил представитель Национального института здравоохранения и социального развития THL Яри Ялава.
Пограничники в свою очередь отметили, что им также неизвестно о каких-либо дискуссиях о новых ограничениях на поездки из России, которые бы велись прямо сейчас.
Финско-российская граница была закрыта для туризма с марта 2020 года по 15 июля 2022 года. Ранее в МИД Финляндии отмечали
повышенный спрос на визы в РФ после снятия коронавирусных ограничений.