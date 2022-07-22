https://ria.ru/20220722/finlyandiya-1804339572.html

Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19

Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022

Финляндия не планирует снова закрывать границу с Россией из-за COVID-19

Финляндия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на новую волну коронавируса, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:40

2022-07-22T18:40

2022-07-22T18:40

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июл — РИА Новости. Финляндия не планирует закрывать границу с Россией, несмотря на новую волну коронавируса, сообщила телерадиовещательная корпорация YLE."Решение о закрытии границ принимает правительство на основании предложения МВД. Пограничная служба обычно готовит свои рекомендации. При принятии решения о продлении ограничений на внешних границах пограничники обычно запрашивали анализ эпидемиологической ситуации. Сейчас такого запроса мы не получали, поэтому вряд ли какое-то новое решение планируется", – заявил представитель Национального института здравоохранения и социального развития THL Яри Ялава.Пограничники в свою очередь отметили, что им также неизвестно о каких-либо дискуссиях о новых ограничениях на поездки из России, которые бы велись прямо сейчас.Финско-российская граница была закрыта для туризма с марта 2020 года по 15 июля 2022 года. Ранее в МИД Финляндии отмечали повышенный спрос на визы в РФ после снятия коронавирусных ограничений.

https://ria.ru/20220722/turoperatory-1804259661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, финляндия, граница, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы