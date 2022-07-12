https://ria.ru/20220712/vizy-1802057432.html

В России зафиксировали ажиотажный спрос на туристические визы в Финляндию

В России зафиксировали ажиотажный спрос на туристические визы в Финляндию - РИА Новости, 12.07.2022

В России зафиксировали ажиотажный спрос на туристические визы в Финляндию

Спрос россиян на визы в Финляндию перед открытием границ РФ в связи со снятием ковидных ограничений уже очень высокий, например, в Санкт-Петербурге подать... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:48

2022-07-12T18:48

2022-07-12T18:48

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спрос россиян на визы в Финляндию перед открытием границ РФ в связи со снятием ковидных ограничений уже очень высокий, например, в Санкт-Петербурге подать документы, учитывая загруженность, можно только со второй половины августа, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Как оценивали наблюдатели туристического рынка, есть ажиотажный спрос на финские визы. В Петербурге невозможно уже записаться - только на вторую половину августа. Если сравнивать его с количеством виз, которое консульство выдавало в 2019 году, то понятно, что до ажиотажа еще далеко. Но это факт", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".Россия с 15 июля снимает все ограничения на пересечение границы, введенные с распространением COVID-19, кроме необходимости предъявить результаты ПЦР-теста. Кроме того, будут отменены требования о предъявлении результатов ПЦР-тестов для граждан Белоруссии, прибывших авиатранспортом."Таким образом, с 15 июля Финляндия становится полностью доступной. И не только Финляндия, получается доступной и Эстония - через Финляндию, так как Хельсинки всегда был хабом - и другие европейские страны", - пояснила Ломидзе, напомнив, что до сих пор основные стыковочные рейсы шли через Стамбул либо ОАЭ.Глава АТОР также отметила, что в последнее время начинает налаживаться и организованный туризм из РФ в Европу: сейчас многие российские туристы, которые раньше сами бронировали отели, все больше прибегают к услугам туроператоров, но при этом сами покупают билеты. "Конечно, это не миллионы, как было в 2019 году, и даже не сотни тысяч, но это довольно значимый кусочек рынка на данный момент", - считает глава ассоциации.Она также сообщила, что ей ничего не известно про случаи негативного отношения к российским туристам. "У нас много звонков от туристов, находящихся в разной стадии путешествия, и у нас нет такой информации", - сказала Ломидзе.

https://ria.ru/20220711/finlyandiya-1801643324.html

https://ria.ru/20220704/turisty-1800110669.html

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Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, финляндия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире, визы, санкт-петербург