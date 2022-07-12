В России зафиксировали ажиотажный спрос на туристические визы в Финляндию
АТОР зафиксировала ажиотажный спрос среди россиян на туристические визы в Финляндию
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спрос россиян на визы в Финляндию перед открытием границ РФ в связи со снятием ковидных ограничений уже очень высокий, например, в Санкт-Петербурге подать документы, учитывая загруженность, можно только со второй половины августа, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Как оценивали наблюдатели туристического рынка, есть ажиотажный спрос на финские визы. В Петербурге невозможно уже записаться - только на вторую половину августа. Если сравнивать его с количеством виз, которое консульство выдавало в 2019 году, то понятно, что до ажиотажа еще далеко. Но это факт", - сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Россия с 15 июля снимает все ограничения на пересечение границы, введенные с распространением COVID-19, кроме необходимости предъявить результаты ПЦР-теста. Кроме того, будут отменены требования о предъявлении результатов ПЦР-тестов для граждан Белоруссии, прибывших авиатранспортом.
"Таким образом, с 15 июля Финляндия становится полностью доступной. И не только Финляндия, получается доступной и Эстония - через Финляндию, так как Хельсинки всегда был хабом - и другие европейские страны", - пояснила Ломидзе, напомнив, что до сих пор основные стыковочные рейсы шли через Стамбул либо ОАЭ.
Глава АТОР также отметила, что в последнее время начинает налаживаться и организованный туризм из РФ в Европу: сейчас многие российские туристы, которые раньше сами бронировали отели, все больше прибегают к услугам туроператоров, но при этом сами покупают билеты. "Конечно, это не миллионы, как было в 2019 году, и даже не сотни тысяч, но это довольно значимый кусочек рынка на данный момент", - считает глава ассоциации.
Она также сообщила, что ей ничего не известно про случаи негативного отношения к российским туристам. "У нас много звонков от туристов, находящихся в разной стадии путешествия, и у нас нет такой информации", - сказала Ломидзе.