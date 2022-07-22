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Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест - РИА Новости, 22.07.2022
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Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест
Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест - РИА Новости, 22.07.2022
Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова под домашний арест по... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:36
2022-07-22T14:42
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
москва
владимир мау
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова под домашний арест по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Федотова меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе, уточнив, что срок домашнего ареста установлен до 7 августа.По данным суда, Федотову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Ранее суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве.
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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, москва, владимир мау, происшествия
14:36 22.07.2022 (обновлено: 14:42 22.07.2022)
 
Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест

Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПроректор РАНХиГС Иван Федотов во время обыска в своем доме
Проректор РАНХиГС Иван Федотов во время обыска в своем доме - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости
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Проректор РАНХиГС Иван Федотов во время обыска в своем доме. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова под домашний арест по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Федотова меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе, уточнив, что срок домашнего ареста установлен до 7 августа.
По данным суда, Федотову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)РоссияМоскваВладимир МауПроисшествия
 
 
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