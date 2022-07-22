https://ria.ru/20220722/fedotov-1804262187.html

Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест

Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест - РИА Новости, 22.07.2022

Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова под домашний арест по... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:36

2022-07-22T14:36

2022-07-22T14:42

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

россия

москва

владимир мау

происшествия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова под домашний арест по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Федотова меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе, уточнив, что срок домашнего ареста установлен до 7 августа.По данным суда, Федотову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Ранее суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве.

https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

россия

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, москва, владимир мау, происшествия