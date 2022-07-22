https://ria.ru/20220722/fedotov-1804262187.html
Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест
Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест - РИА Новости, 22.07.2022
Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова под домашний арест по... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:36
2022-07-22T14:36
2022-07-22T14:42
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
москва
владимир мау
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова под домашний арест по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Федотова меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе, уточнив, что срок домашнего ареста установлен до 7 августа.По данным суда, Федотову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).Ранее суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, москва, владимир мау, происшествия
14:36 22.07.2022 (обновлено: 14:42 22.07.2022)
Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест
Суд отправил проректора РАНХиГС Федотова под домашний арест по делу о мошенничестве
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова под домашний арест по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Федотова меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе, уточнив, что срок домашнего ареста установлен до 7 августа.
По данным суда, Федотову вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау
. Он обвиняется в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве.