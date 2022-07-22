https://ria.ru/20220722/evropol-1804287646.html

Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке

Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке - РИА Новости, 22.07.2022

Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке

Правительство Украины ожидает доказательств от Европола, подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны, заявил в пятницу секретарь Совета нацобороны и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:45

2022-07-22T15:45

2022-07-22T15:45

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игорь коротченко

украина

европол

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство Украины ожидает доказательств от Европола, подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны, заявил в пятницу секретарь Совета нацобороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.Ранее представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины, имеют место случаи торговли огнестрельным оружием и военными товарами на черном рынке."Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал Данилов в своем Twitter в пятницу.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, принимает превентивные меры.Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко считает, что Украина реэкспортирует до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам.

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791437678.html

https://ria.ru/20220721/monitoring-1804107305.html

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в мире, игорь коротченко, украина, европол, цамто