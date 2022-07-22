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Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке - РИА Новости, 22.07.2022
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Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке - РИА Новости, 22.07.2022
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке
Правительство Украины ожидает доказательств от Европола, подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны, заявил в пятницу секретарь Совета нацобороны и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:45
2022-07-22T15:45
в мире
игорь коротченко
украина
европол
цамто
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство Украины ожидает доказательств от Европола, подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны, заявил в пятницу секретарь Совета нацобороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.Ранее представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины, имеют место случаи торговли огнестрельным оружием и военными товарами на черном рынке."Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал Данилов в своем Twitter в пятницу.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, принимает превентивные меры.Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко считает, что Украина реэкспортирует до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам.
https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791437678.html
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в мире, игорь коротченко, украина, европол, цамто
15:45 22.07.2022
 
Киев запросил у Европола доказательства продажи оружия на черном рынке

Секретарь СНБО Данилов: Киев ожидает от Европола доказательств контрабанды оружия в Европу

© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство Украины ожидает доказательств от Европола, подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны, заявил в пятницу секретарь Совета нацобороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов.
Ранее представитель Европейского полицейского агентства Яп Оп Ген Оорт заявил, что ведомство отмечает признаки контрабанды оружия с Украины, имеют место случаи торговли огнестрельным оружием и военными товарами на черном рынке.
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"Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола - с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании", - написал Данилов в своем Twitter в пятницу.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон заявила, что Евросоюз обеспокоен рисками контрабанды огнестрельного оружия и наркотиков с Украины, принимает превентивные меры.
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия) Игорь Коротченко считает, что Украина реэкспортирует до 15% процентов поставляемого ей странами НАТО вооружения по давно сложившимся коррупционным нелегальным схемам.
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