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В ЕК заявили, что ЕС не участвует в продуктовой сделке в Стамбуле
В ЕК заявили, что ЕС не участвует в продуктовой сделке в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022
В ЕК заявили, что ЕС не участвует в продуктовой сделке в Стамбуле
Евросоюз не является стороной документа о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:35
2022-07-22T15:35
2022-07-22T18:35
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Евросоюз не является стороной документа о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, подписание которого ожидается в Стамбуле, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на брифинге."Евросоюз не является частью этого соглашения, так что мы только поддерживаем и поддерживали усилия ООН и Турции", - отметил он.В Стамбуле в пятницу ожидается подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, стамбул, москва, оон, ситуация в днр и лнр
15:35 22.07.2022 (обновлено: 18:35 22.07.2022)
В ЕК заявили, что ЕС не участвует в продуктовой сделке в Стамбуле
Представитель ЕК Стано: ЕС не участвует в продуктовой сделке в Стамбуле