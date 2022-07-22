https://ria.ru/20220722/eksport-1804380508.html

Мининфраструктуры Украины: экспорт зерна начнется в ближайшие недели

Мининфраструктуры Украины: экспорт зерна начнется в ближайшие недели - РИА Новости, 22.07.2022

Мининфраструктуры Украины: экспорт зерна начнется в ближайшие недели

Экспорт продовольствия из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" начнется в ближайшие недели, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:32

2022-07-22T19:32

2022-07-22T19:41

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экспорт продовольствия из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" начнется в ближайшие недели, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, комментируя подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.Он отметил, что достигнутые договоренности "добавляют возможностей" Украине. "Но мы не прекращаем работу по развитию альтернативных путей логистики и готовы к любым сценариям", - добавил он.Кроме того, министр рассказал, что с прошлого года на складах в стране хранятся 20 миллионов тонн зерна."В первую очередь это большая поддержка украинской экономики. Более 20 миллионов тонн зерна уже лежит на складах еще с прошлого года, новый урожай уже ожидает экспорта", - написал он в соцсетях.Кубраков отметил, что отсутствие соглашения по вопросу экспорта поставило бы под сомнение необходимость следующей посевной кампании в стране.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804344473.html

https://ria.ru/20220722/shoygu-1804356380.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, украина, ситуация в днр и лнр