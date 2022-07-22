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Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов - РИА Новости, 22.07.2022
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Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов
Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов
РФ и ООН создадут механизм обмена информацией по экспорту продуктов и удобрений через постпредство России при организации, сообщил источник РИА Новости в ООН. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:32
2022-07-22T17:32
россия
оон
экспорт
в мире
продукты
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. РФ и ООН создадут механизм обмена информацией по экспорту продуктов и удобрений через постпредство России при организации, сообщил источник РИА Новости в ООН."РФ и Секретариат ООН создадут механизм взаимного обмена информацией с целью реализации меморандума", - сказал РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа.По его словам, "обмен информацией будет проходить через постпредство РФ при ООН".
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россия, оон, экспорт, в мире, продукты
17:32 22.07.2022
 
Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов

Россия и ООН создадут механизм обмена информацией по экспорту продуктов и удобрений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. РФ и ООН создадут механизм обмена информацией по экспорту продуктов и удобрений через постпредство России при организации, сообщил источник РИА Новости в ООН.
"РФ и Секретариат ООН создадут механизм взаимного обмена информацией с целью реализации меморандума", - сказал РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа.
По его словам, "обмен информацией будет проходить через постпредство РФ при ООН".
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