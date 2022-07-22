https://ria.ru/20220722/eksport-1804337213.html
Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов
Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов - РИА Новости, 22.07.2022
Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов
РФ и ООН создадут механизм обмена информацией по экспорту продуктов и удобрений через постпредство России при организации, сообщил источник РИА Новости в ООН. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:32
2022-07-22T17:32
2022-07-22T17:32
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СТАМБУЛ, 22 июл - РИА Новости. РФ и ООН создадут механизм обмена информацией по экспорту продуктов и удобрений через постпредство России при организации, сообщил источник РИА Новости в ООН."РФ и Секретариат ООН создадут механизм взаимного обмена информацией с целью реализации меморандума", - сказал РИА Новости источник в ООН, знакомый с текстом документа.По его словам, "обмен информацией будет проходить через постпредство РФ при ООН".
https://ria.ru/20220722/oon-1804330667.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, экспорт, в мире, продукты
Источник: Россия и ООН будут обмениваться информацией по экспорту продуктов
Россия и ООН создадут механизм обмена информацией по экспорту продуктов и удобрений