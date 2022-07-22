https://ria.ru/20220722/ekonomika-1804276727.html

Набиуллина заявила, что спад экономики будет менее глубоким, чем ожидалось

Набиуллина заявила, что спад экономики будет менее глубоким, чем ожидалось - РИА Новости, 22.07.2022

Набиуллина заявила, что спад экономики будет менее глубоким, чем ожидалось

Экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, не таким глубоким, как ожидалось ранее, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:23

2022-07-22T15:23

2022-07-22T15:23

экономика

россия

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экономический спад в России будет более растянутым во времени и, возможно, не таким глубоким, как ожидалось ранее, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким", - сказала Набиуллина выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике."Если говорить про текущий год, то спад ВВП прогнозируется меньше во много из-за более умеренного сокращения экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки", - добавила она.Ранее в пятницу ЦБ РФ неожиданно резко снизил ключевую ставку - сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Регулятор пересмотрел прогноз по ВВП РФ: в 2022 году теперь ожидает спада на 4-6% против прежних 8-10%, но ожидания на 2023 год ухудшены - вместо прежней оценки снижения на 0-3% прогнозируется падение на уровне 1-4%. Также скорректированы прогнозы по росту экономики в 2024 году - до 1,5-2,5% с прежних 2,5-3,5%.

https://ria.ru/20220722/tsb-1804246315.html

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экономика, россия, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф)