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Сийярто: предложение ЕК снизить потребление газа противоречит словам Запада

Сийярто: предложение ЕК снизить потребление газа противоречит словам Запада - РИА Новости, 22.07.2022

Сийярто: предложение ЕК снизить потребление газа противоречит словам Запада

Инициатива Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:30

2022-07-22T23:30

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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Инициатива Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов, однако Венгрия готова будет ее рассмотреть, но только если получит официальное письменное предложение, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ. Он предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС."Что касается возможного распределения и предложения Брюсселя, я считаю, что это гораздо более серьезный вопрос, чтобы формулировать нашу позицию на основе пары заявлений или информационного пузыря. Если будет письменное, серьезное, пригодное для изучения предложение, то мы его изучим", - сказал Сийярто. Видео выступления размещено в его аккаунте в соцсетях.Сийярто также отметил, что предложение Еврокомиссии идет вразрез с тем, что говорили ранее западноевропейские политики."Скажу честно, в последние месяцы я слышал от ведущих западноевропейских политиков, что они все решили. Они нашли альтернативные источники, закупили природный газ в других местах, избавились от зависимости от России. Об этом говорили западноевропейские политики... Так из-за чего тогда тревога? Доказано, что покупка природного газа - это не идеологический вопрос - его нельзя решить с помощью коммуникаций - а физический вопрос. Потому что через некоторое время становится ясно, есть природный газ или нет. Через какое-то время наступает отопительный сезон, и тогда политикам бесполезно говорить, что газ есть, если его нет", - сказал Сийярто.По его словам, некоторым западноевропейским коллегам "стоило бы чуть скромнее высказываться на тему того, что и сколько было решено в этой области".

https://ria.ru/20220715/vengriya-1802665465.html

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цены на нефть, брюссель, россия, еврокомиссия, евросоюз, совет ес