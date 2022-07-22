https://ria.ru/20220722/edinoborstva-1804394765.html

На Кубани строят десять центров единоборств

На Кубани строят десять центров единоборств - РИА Новости, 22.07.2022

На Кубани строят десять центров единоборств

В Краснодарском крае в текущем году строят 10 центров единоборств, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:00

2022-07-22T20:00

2022-07-22T20:00

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

армавир

абинский район

крымский район

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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. В Краснодарском крае в текущем году строят 10 центров единоборств, сообщает администрация региона.Уточняется, что возведение спортивных объектов в крае обсудил губернатор региона Вениамин Кондратьев на "часе контроля" в пятницу."На сегодняшний день в регионе строят 10 центров единоборств. С отставанием от графика работы проводят в Ейском, Каневском, Крымском, Тбилисском и Кореновском районах", - говорится в сообщении.Губернатор призвал открыть центры единоборств в каждом муниципалитете края, "чтобы молодежь и все жители региона могли заниматься спортом и укреплять свое здоровье в комфортных условиях"."Но на сегодняшний день возвели только пять – в Армавире, Брюховецком, Павловском, Славянском и Абинском районах. Из-за роста цен на стройматериалы сдвинули сроки по отдельным объектам. Но даже с учетом этих изменений часть муниципалитетов не успевает. Главам необходимо держать на личном контроле строительство спортивных центров", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Как отметил начальник управления контроля администрации края Максим Туровец, в Крымском районе объект готов всего на 20%. Глава муниципалитета Сергей Лесь пояснил, что сейчас заключен договор с новым подрядчиком, работы проводят в две смены и завершат строительство в текущем году.Аналогичная ситуация сложилась в некоторых районах и при возведении спортивных залов шаговой доступности. Кондратьев поручил сократить отставание от графиков и завершить объекты в максимально короткие сроки.

https://ria.ru/20220718/promyshlennost-1803308002.html

https://ria.ru/20220720/investproekty-1803853037.html

армавир

абинский район

крымский район

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общество, вениамин кондратьев, армавир, абинский район, крымский район