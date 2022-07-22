На Кубани строят десять центров единоборств
В Краснодарском крае строят десять центров единоборств
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. В Краснодарском крае в текущем году строят 10 центров единоборств, сообщает администрация региона.
Уточняется, что возведение спортивных объектов в крае обсудил губернатор региона Вениамин Кондратьев на "часе контроля" в пятницу.
"На сегодняшний день в регионе строят 10 центров единоборств. С отставанием от графика работы проводят в Ейском, Каневском, Крымском, Тбилисском и Кореновском районах", - говорится в сообщении.
Губернатор призвал открыть центры единоборств в каждом муниципалитете края, "чтобы молодежь и все жители региона могли заниматься спортом и укреплять свое здоровье в комфортных условиях".
"Но на сегодняшний день возвели только пять – в Армавире, Брюховецком, Павловском, Славянском и Абинском районах. Из-за роста цен на стройматериалы сдвинули сроки по отдельным объектам. Но даже с учетом этих изменений часть муниципалитетов не успевает. Главам необходимо держать на личном контроле строительство спортивных центров", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Как отметил начальник управления контроля администрации края Максим Туровец, в Крымском районе объект готов всего на 20%. Глава муниципалитета Сергей Лесь пояснил, что сейчас заключен договор с новым подрядчиком, работы проводят в две смены и завершат строительство в текущем году.
Аналогичная ситуация сложилась в некоторых районах и при возведении спортивных залов шаговой доступности. Кондратьев поручил сократить отставание от графиков и завершить объекты в максимально короткие сроки.