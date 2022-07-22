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На Кубани строят десять центров единоборств - РИА Новости, 22.07.2022
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Краснодарский край
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На Кубани строят десять центров единоборств
На Кубани строят десять центров единоборств - РИА Новости, 22.07.2022
На Кубани строят десять центров единоборств
В Краснодарском крае в текущем году строят 10 центров единоборств, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:00
2022-07-22T20:00
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
армавир
абинский район
крымский район
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. В Краснодарском крае в текущем году строят 10 центров единоборств, сообщает администрация региона.Уточняется, что возведение спортивных объектов в крае обсудил губернатор региона Вениамин Кондратьев на "часе контроля" в пятницу."На сегодняшний день в регионе строят 10 центров единоборств. С отставанием от графика работы проводят в Ейском, Каневском, Крымском, Тбилисском и Кореновском районах", - говорится в сообщении.Губернатор призвал открыть центры единоборств в каждом муниципалитете края, "чтобы молодежь и все жители региона могли заниматься спортом и укреплять свое здоровье в комфортных условиях"."Но на сегодняшний день возвели только пять – в Армавире, Брюховецком, Павловском, Славянском и Абинском районах. Из-за роста цен на стройматериалы сдвинули сроки по отдельным объектам. Но даже с учетом этих изменений часть муниципалитетов не успевает. Главам необходимо держать на личном контроле строительство спортивных центров", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Как отметил начальник управления контроля администрации края Максим Туровец, в Крымском районе объект готов всего на 20%. Глава муниципалитета Сергей Лесь пояснил, что сейчас заключен договор с новым подрядчиком, работы проводят в две смены и завершат строительство в текущем году.Аналогичная ситуация сложилась в некоторых районах и при возведении спортивных залов шаговой доступности. Кондратьев поручил сократить отставание от графиков и завершить объекты в максимально короткие сроки.
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общество, вениамин кондратьев, армавир, абинский район, крымский район
20:00 22.07.2022
 
На Кубани строят десять центров единоборств

В Краснодарском крае строят десять центров единоборств

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 июл - РИА Новости. В Краснодарском крае в текущем году строят 10 центров единоборств, сообщает администрация региона.
Уточняется, что возведение спортивных объектов в крае обсудил губернатор региона Вениамин Кондратьев на "часе контроля" в пятницу.
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"На сегодняшний день в регионе строят 10 центров единоборств. С отставанием от графика работы проводят в Ейском, Каневском, Крымском, Тбилисском и Кореновском районах", - говорится в сообщении.
Губернатор призвал открыть центры единоборств в каждом муниципалитете края, "чтобы молодежь и все жители региона могли заниматься спортом и укреплять свое здоровье в комфортных условиях".
"Но на сегодняшний день возвели только пять – в Армавире, Брюховецком, Павловском, Славянском и Абинском районах. Из-за роста цен на стройматериалы сдвинули сроки по отдельным объектам. Но даже с учетом этих изменений часть муниципалитетов не успевает. Главам необходимо держать на личном контроле строительство спортивных центров", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Как отметил начальник управления контроля администрации края Максим Туровец, в Крымском районе объект готов всего на 20%. Глава муниципалитета Сергей Лесь пояснил, что сейчас заключен договор с новым подрядчиком, работы проводят в две смены и завершат строительство в текущем году.
Аналогичная ситуация сложилась в некоторых районах и при возведении спортивных залов шаговой доступности. Кондратьев поручил сократить отставание от графиков и завершить объекты в максимально короткие сроки.
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