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На севере Москвы водитель сбил пенсионерку - РИА Новости, 22.07.2022
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На севере Москвы водитель сбил пенсионерку
На севере Москвы водитель сбил пенсионерку - РИА Новости, 22.07.2022
На севере Москвы водитель сбил пенсионерку
Водитель сбил пенсионерку на севере Москвы, сдавая назад, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщила столичная прокуратура в Telegram. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:49
2022-07-22T23:49
происшествия
авто
ozon
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Водитель сбил пенсионерку на севере Москвы, сдавая назад, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщила столичная прокуратура в Telegram.Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Новая Башиловка.Как следует из видео, опубликованного надзорным ведомством, на машине, задавившей пенсионерку, была надпись OZON. После наезда водитель не вышел из машины - напротив, он продолжил движение задним ходом.
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происшествия, авто, ozon
23:49 22.07.2022
 
На севере Москвы водитель сбил пенсионерку

Прокуратура: на севере Москвы водитель сбил пенсионерку, сдавая назад

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Водитель сбил пенсионерку на севере Москвы, сдавая назад, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщила столичная прокуратура в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Новая Башиловка.
"Водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину 1938 года рождения. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении.
Как следует из видео, опубликованного надзорным ведомством, на машине, задавившей пенсионерку, была надпись OZON. После наезда водитель не вышел из машины - напротив, он продолжил движение задним ходом.
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