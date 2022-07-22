https://ria.ru/20220722/dtp-1804435011.html

На севере Москвы водитель сбил пенсионерку

На севере Москвы водитель сбил пенсионерку - РИА Новости, 22.07.2022

На севере Москвы водитель сбил пенсионерку

Водитель сбил пенсионерку на севере Москвы, сдавая назад, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщила столичная прокуратура в Telegram. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:49

2022-07-22T23:49

2022-07-22T23:49

происшествия

авто

ozon

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Водитель сбил пенсионерку на севере Москвы, сдавая назад, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщила столичная прокуратура в Telegram.Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Новая Башиловка.Как следует из видео, опубликованного надзорным ведомством, на машине, задавившей пенсионерку, была надпись OZON. После наезда водитель не вышел из машины - напротив, он продолжил движение задним ходом.

https://ria.ru/20220630/pensioner-1799321276.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, ozon