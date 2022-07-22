https://ria.ru/20220722/dtp-1804435011.html
На севере Москвы водитель сбил пенсионерку
На севере Москвы водитель сбил пенсионерку - РИА Новости, 22.07.2022
На севере Москвы водитель сбил пенсионерку
Водитель сбил пенсионерку на севере Москвы, сдавая назад, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщила столичная прокуратура в Telegram. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:49
2022-07-22T23:49
2022-07-22T23:49
происшествия
авто
ozon
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Водитель сбил пенсионерку на севере Москвы, сдавая назад, пострадавшая в тяжелом состоянии, сообщила столичная прокуратура в Telegram.Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Новая Башиловка.Как следует из видео, опубликованного надзорным ведомством, на машине, задавившей пенсионерку, была надпись OZON. После наезда водитель не вышел из машины - напротив, он продолжил движение задним ходом.
https://ria.ru/20220630/pensioner-1799321276.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ozon
На севере Москвы водитель сбил пенсионерку
Прокуратура: на севере Москвы водитель сбил пенсионерку, сдавая назад