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В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 22.07.2022
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В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 22.07.2022
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек
Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с "Ладой" в Воронеже, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.07.2022
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происшествия
авто
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с "Ладой" в Воронеже, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек из "Лады", их доставили в больницу.На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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происшествия, авто, гибдд мвд рф
22:31 22.07.2022 (обновлено: 23:22 22.07.2022)
 
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП в Воронеже при столкновении автобуса ПАЗ с "Ладой"

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкВид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с "Ладой" в Воронеже, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.
"Сегодня в 19:40 (мск) в областном центре по улице Пеше-Стрелецкая в районе дома номер 56 произошло столкновение автобуса ПАЗ, под управлением 32-летнего водителя, и автомобиля "Лада Гранта", под управлением 48-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек из "Лады", их доставили в больницу.
На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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