https://ria.ru/20220722/dtp-1804427081.html

В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек

В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 22.07.2022

В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с "Ладой" в Воронеже, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:31

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2022-07-22T23:22

происшествия

авто

гибдд мвд рф

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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с "Ладой" в Воронеже, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек из "Лады", их доставили в больницу.На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20220716/dtp-1802930211.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, гибдд мвд рф