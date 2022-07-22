https://ria.ru/20220722/dtp-1804427081.html
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек - РИА Новости, 22.07.2022
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек
Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с "Ладой" в Воронеже, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:31
2022-07-22T22:31
2022-07-22T23:22
происшествия
авто
гибдд мвд рф
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ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ с "Ладой" в Воронеже, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек из "Лады", их доставили в больницу.На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
https://ria.ru/20220716/dtp-1802930211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, гибдд мвд рф
22:31 22.07.2022 (обновлено: 23:22 22.07.2022)
В Воронеже в ДТП с автобусом пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП в Воронеже при столкновении автобуса ПАЗ с "Ладой"