https://ria.ru/20220722/dtp-1804244297.html

В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.07.2022

В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сызрани, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:38

2022-07-22T13:38

2022-07-22T13:56

происшествия

сызрань

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сызрани, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.По предварительным данным полиции, авария произошла в пятницу в 12.20 (11.20 мск) в Сызрани. Водитель ПАЗа, двигаясь по улице Гаражной со стороны трассы М-5 "Урал" в направлении Нефтепроводной улицы, не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в правый кювет и опрокинулся."В настоящее время шести пассажирам автобуса, один из которых ребенок, потребовалась медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.По информации прокуратуры региона, автобус следовал по маршруту Сызрань – село Рамено, всего в нем было 15 человек. Пострадавшие, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы, уточнили в надзорном ведомстве. Прокуратура Сызрани начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверке подвергнется и организация маршрутного движения пассажирским перевозчиком.

https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html

сызрань

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сызрань, самарская область