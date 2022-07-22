https://ria.ru/20220722/dtp-1804244297.html
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 22.07.2022
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сызрани, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:38
2022-07-22T13:38
2022-07-22T13:56
происшествия
сызрань
самарская область
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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сызрани, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.По предварительным данным полиции, авария произошла в пятницу в 12.20 (11.20 мск) в Сызрани. Водитель ПАЗа, двигаясь по улице Гаражной со стороны трассы М-5 "Урал" в направлении Нефтепроводной улицы, не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в правый кювет и опрокинулся."В настоящее время шести пассажирам автобуса, один из которых ребенок, потребовалась медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.По информации прокуратуры региона, автобус следовал по маршруту Сызрань – село Рамено, всего в нем было 15 человек. Пострадавшие, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы, уточнили в надзорном ведомстве. Прокуратура Сызрани начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверке подвергнется и организация маршрутного движения пассажирским перевозчиком.
https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, сызрань, самарская область
13:38 22.07.2022 (обновлено: 13:56 22.07.2022)
В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Автобус съехал в кювет и опрокинулся в Сызрани, шесть человек пострадали
САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сызрани, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
По предварительным данным полиции, авария произошла в пятницу в 12.20 (11.20 мск) в Сызрани
. Водитель ПАЗа, двигаясь по улице Гаражной со стороны трассы М-5 "Урал" в направлении Нефтепроводной улицы, не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в правый кювет и опрокинулся.
"В настоящее время шести пассажирам автобуса, один из которых ребенок, потребовалась медицинская помощь", - сказала собеседница агентства.
По информации прокуратуры региона, автобус следовал по маршруту Сызрань – село Рамено, всего в нем было 15 человек. Пострадавшие, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы, уточнили в надзорном ведомстве. Прокуратура Сызрани начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Проверке подвергнется и организация маршрутного движения пассажирским перевозчиком.