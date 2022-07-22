https://ria.ru/20220722/draka-1804260057.html

Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой

Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2022

Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после драки, которая переросла в перестрелку в деревне Миcайлово Ленинского городского округа,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:30

2022-07-22T14:30

2022-07-22T14:30

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после драки, которая переросла в перестрелку в деревне Миcайлово Ленинского городского округа, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.По данным следствия, ночью 4 июля на участке частного дома в деревне Миcайлово Ленинского городского округа между одним из подозреваемых и жильцом дома произошел конфликт, переросший в драку. Фигурант уехал, но потом вернулся со своим знакомым и охотничьим карабином. В результате стрельбы, которую устроил подозреваемый, пострадала женщина и её 22-летний сын.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в этот день в доме была вечеринка. Внезапно у хозяина дома с одним из знакомых произошла "пьяная" ссора и завязалась драка. После гость уехал, а вернулся уже с приятелем и оружием.В пресс-службе областного главка добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Кроме того, уже допрошены потерпевшие и подозреваемые.

https://ria.ru/20220627/dagestan-1798539534.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)