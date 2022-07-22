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Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2022
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Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2022
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после драки, которая переросла в перестрелку в деревне Миcайлово Ленинского городского округа,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:30
2022-07-22T14:30
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после драки, которая переросла в перестрелку в деревне Миcайлово Ленинского городского округа, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.По данным следствия, ночью 4 июля на участке частного дома в деревне Миcайлово Ленинского городского округа между одним из подозреваемых и жильцом дома произошел конфликт, переросший в драку. Фигурант уехал, но потом вернулся со своим знакомым и охотничьим карабином. В результате стрельбы, которую устроил подозреваемый, пострадала женщина и её 22-летний сын.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в этот день в доме была вечеринка. Внезапно у хозяина дома с одним из знакомых произошла "пьяная" ссора и завязалась драка. После гость уехал, а вернулся уже с приятелем и оружием.В пресс-службе областного главка добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Кроме того, уже допрошены потерпевшие и подозреваемые.
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
14:30 22.07.2022
 
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой

Вечеринка в деревне Мисайлово закончилась пьяной дракой со стрельбой и двумя пострадавшими

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после драки, которая переросла в перестрелку в деревне Миcайлово Ленинского городского округа, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 1989 и 1991 годов рождения, подозреваемых в покушении на убийство местной жительницы и её 22-летнего сына", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, ночью 4 июля на участке частного дома в деревне Миcайлово Ленинского городского округа между одним из подозреваемых и жильцом дома произошел конфликт, переросший в драку. Фигурант уехал, но потом вернулся со своим знакомым и охотничьим карабином. В результате стрельбы, которую устроил подозреваемый, пострадала женщина и её 22-летний сын.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в этот день в доме была вечеринка. Внезапно у хозяина дома с одним из знакомых произошла "пьяная" ссора и завязалась драка. После гость уехал, а вернулся уже с приятелем и оружием.
В пресс-службе областного главка добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Кроме того, уже допрошены потерпевшие и подозреваемые.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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