https://ria.ru/20220722/draka-1804260057.html
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой - РИА Новости, 22.07.2022
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после драки, которая переросла в перестрелку в деревне Миcайлово Ленинского городского округа,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:30
2022-07-22T14:30
2022-07-22T14:30
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после драки, которая переросла в перестрелку в деревне Миcайлово Ленинского городского округа, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.По данным следствия, ночью 4 июля на участке частного дома в деревне Миcайлово Ленинского городского округа между одним из подозреваемых и жильцом дома произошел конфликт, переросший в драку. Фигурант уехал, но потом вернулся со своим знакомым и охотничьим карабином. В результате стрельбы, которую устроил подозреваемый, пострадала женщина и её 22-летний сын.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в этот день в доме была вечеринка. Внезапно у хозяина дома с одним из знакомых произошла "пьяная" ссора и завязалась драка. После гость уехал, а вернулся уже с приятелем и оружием.В пресс-службе областного главка добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Кроме того, уже допрошены потерпевшие и подозреваемые.
https://ria.ru/20220627/dagestan-1798539534.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой
Вечеринка в деревне Мисайлово закончилась пьяной дракой со стрельбой и двумя пострадавшими
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после драки, которая переросла в перестрелку в деревне Миcайлово Ленинского городского округа, сообщила
пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 1989 и 1991 годов рождения, подозреваемых в покушении на убийство местной жительницы и её 22-летнего сына", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, ночью 4 июля на участке частного дома в деревне Миcайлово Ленинского городского округа между одним из подозреваемых и жильцом дома произошел конфликт, переросший в драку. Фигурант уехал, но потом вернулся со своим знакомым и охотничьим карабином. В результате стрельбы, которую устроил подозреваемый, пострадала женщина и её 22-летний сын.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в этот день в доме была вечеринка. Внезапно у хозяина дома с одним из знакомых произошла "пьяная" ссора и завязалась драка. После гость уехал, а вернулся уже с приятелем и оружием.
В пресс-службе областного главка добавили, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Кроме того, уже допрошены потерпевшие и подозреваемые.