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Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру - РИА Новости, 22.07.2022
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Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру
Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру - РИА Новости, 22.07.2022
Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру
Премьер-министр Италии Марио Драги назвал отличной новостью заключение в Стамбуле соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:30
2022-07-22T20:30
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РИМ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал отличной новостью заключение в Стамбуле соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, выразив надежду, что они станут первым шагом к мирным перспективам на Украине."Соглашения, подписанные сегодня в Стамбуле Украиной, Россией, Турцией и ООН, являются отличной новостью для всего международного сообщества. Разблокирование миллионов тонн зерна, все еще находящихся в портах Черного моря, необходимо для того, чтобы эти грузы могли добраться до граждан многих стран с низким и средним уровнем дохода и чтобы избежать глобального продовольственного кризиса", - приводит заявление Драги пресс-служба руководства итальянского Совмина.Премьер Италии подчеркнул, что успех этого плана будет зависеть от быстрой и полной реализации подписанных сегодня договоренностей.По словам Драги, в последние месяцы Италия взяла на себя твердое обязательство поддерживать посреднические усилия Турции при центральной роли ООН.
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цены на нефть, италия, стамбул, россия, оон
20:30 22.07.2022
 
Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру

Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру на Украине

© AP Photo / Mariam ZuhaibПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
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РИМ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал отличной новостью заключение в Стамбуле соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, выразив надежду, что они станут первым шагом к мирным перспективам на Украине.
"Соглашения, подписанные сегодня в Стамбуле Украиной, Россией, Турцией и ООН, являются отличной новостью для всего международного сообщества. Разблокирование миллионов тонн зерна, все еще находящихся в портах Черного моря, необходимо для того, чтобы эти грузы могли добраться до граждан многих стран с низким и средним уровнем дохода и чтобы избежать глобального продовольственного кризиса", - приводит заявление Драги пресс-служба руководства итальянского Совмина.
Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги во время встречи в Квиринальском дворце в Риме. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 11:17
Премьер Италии Драги во второй раз подал в отставку
Премьер Италии подчеркнул, что успех этого плана будет зависеть от быстрой и полной реализации подписанных сегодня договоренностей.
По словам Драги, в последние месяцы Италия взяла на себя твердое обязательство поддерживать посреднические усилия Турции при центральной роли ООН.
"Мы надеемся, что эти договоренности представляют собой первый шаг к конкретным перспективам мира на условиях, приемлемых для Украины", - сказал премьер Италии.
 
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