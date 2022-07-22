Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру
Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру на Украине
© AP Photo / Mariam ZuhaibПремьер-министр Италии Марио Драги
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
РИМ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал отличной новостью заключение в Стамбуле соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, выразив надежду, что они станут первым шагом к мирным перспективам на Украине.
"Соглашения, подписанные сегодня в Стамбуле Украиной, Россией, Турцией и ООН, являются отличной новостью для всего международного сообщества. Разблокирование миллионов тонн зерна, все еще находящихся в портах Черного моря, необходимо для того, чтобы эти грузы могли добраться до граждан многих стран с низким и средним уровнем дохода и чтобы избежать глобального продовольственного кризиса", - приводит заявление Драги пресс-служба руководства итальянского Совмина.
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Премьер Италии подчеркнул, что успех этого плана будет зависеть от быстрой и полной реализации подписанных сегодня договоренностей.
По словам Драги, в последние месяцы Италия взяла на себя твердое обязательство поддерживать посреднические усилия Турции при центральной роли ООН.
"Мы надеемся, что эти договоренности представляют собой первый шаг к конкретным перспективам мира на условиях, приемлемых для Украины", - сказал премьер Италии.