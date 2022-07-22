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Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру

Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру - РИА Новости, 22.07.2022

Драги надеется, что продуктовая сделка станет первым шагом на пути к миру

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал отличной новостью заключение в Стамбуле соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:30

2022-07-22T20:30

2022-07-22T20:30

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РИМ, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги назвал отличной новостью заключение в Стамбуле соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, выразив надежду, что они станут первым шагом к мирным перспективам на Украине."Соглашения, подписанные сегодня в Стамбуле Украиной, Россией, Турцией и ООН, являются отличной новостью для всего международного сообщества. Разблокирование миллионов тонн зерна, все еще находящихся в портах Черного моря, необходимо для того, чтобы эти грузы могли добраться до граждан многих стран с низким и средним уровнем дохода и чтобы избежать глобального продовольственного кризиса", - приводит заявление Драги пресс-служба руководства итальянского Совмина.Премьер Италии подчеркнул, что успех этого плана будет зависеть от быстрой и полной реализации подписанных сегодня договоренностей.По словам Драги, в последние месяцы Италия взяла на себя твердое обязательство поддерживать посреднические усилия Турции при центральной роли ООН.

https://ria.ru/20220721/italiya-1803962613.html

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цены на нефть, италия, стамбул, россия, оон