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Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в пятницу утром по... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:59
2022-07-22T13:59
2022-07-22T14:19
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в пятницу утром по населенному пункту Хорошее украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало о трех выпущенных ракетах.При обстреле Хорошего из РСЗО HIMARS были повреждены зернохранилище, гараж, мастерская и сельскохозяйственная техника."Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия очередного обстрела с применением РСЗО американского производства M142 HIMARS. Всего противником по поселку Хорошее выпущено шесть ракет M31 GMLRS. В результате обстрела повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника Агрофирмы "Колос", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, донбасс, рсзо himars, вооруженные силы украины
13:59 22.07.2022 (обновлено: 14:19 22.07.2022)
Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили шесть ракет из американских РСЗО HIMARS по Хорошему