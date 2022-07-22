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Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/donbass-1804249751.html
Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в пятницу утром по... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:59
2022-07-22T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
донбасс
рсзо himars
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в пятницу утром по населенному пункту Хорошее украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало о трех выпущенных ракетах.При обстреле Хорошего из РСЗО HIMARS были повреждены зернохранилище, гараж, мастерская и сельскохозяйственная техника."Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия очередного обстрела с применением РСЗО американского производства M142 HIMARS. Всего противником по поселку Хорошее выпущено шесть ракет M31 GMLRS. В результате обстрела повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника Агрофирмы "Колос", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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в мире, лнр, донбасс, рсзо himars, вооруженные силы украины
13:59 22.07.2022 (обновлено: 14:19 22.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Хорошее в ЛНР из американских РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР: ВСУ выпустили шесть ракет из американских РСЗО HIMARS по Хорошему

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в пятницу утром по населенному пункту Хорошее украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало о трех выпущенных ракетах.
При обстреле Хорошего из РСЗО HIMARS были повреждены зернохранилище, гараж, мастерская и сельскохозяйственная техника.
"Представительством ЛНР в СЦКК зафиксированы последствия очередного обстрела с применением РСЗО американского производства M142 HIMARS. Всего противником по поселку Хорошее выпущено шесть ракет M31 GMLRS. В результате обстрела повреждены мастерская, зернохранилище, гараж и сельскохозяйственная техника Агрофирмы "Колос", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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