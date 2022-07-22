https://ria.ru/20220722/dollary-1804279013.html

Набиуллина пообещала сохранить оборот наличных долларов при любом сценарии

Набиуллина пообещала сохранить оборот наличных долларов при любом сценарии - РИА Новости, 22.07.2022

Набиуллина пообещала сохранить оборот наличных долларов при любом сценарии

Наличные доллары в России будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии, однако регулятор продолжит стимулировать политику девалютизации и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:29

2022-07-22T15:29

2022-07-22T15:42

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наличные доллары в России будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии, однако регулятор продолжит стимулировать политику девалютизации и трансформации балансов банков в рубли или дружественную валюту, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться", - сказала она.По оценке ЦБ, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения России около 85 миллиардов в долларовом выражении, отметила Набиуллина. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации."Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту", - добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20220722/dollar-1804172173.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина