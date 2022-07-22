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Набиуллина пообещала сохранить оборот наличных долларов при любом сценарии - РИА Новости, 22.07.2022
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Набиуллина пообещала сохранить оборот наличных долларов при любом сценарии
Набиуллина пообещала сохранить оборот наличных долларов при любом сценарии - РИА Новости, 22.07.2022
Набиуллина пообещала сохранить оборот наличных долларов при любом сценарии
Наличные доллары в России будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии, однако регулятор продолжит стимулировать политику девалютизации и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:29
2022-07-22T15:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наличные доллары в России будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии, однако регулятор продолжит стимулировать политику девалютизации и трансформации балансов банков в рубли или дружественную валюту, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться", - сказала она.По оценке ЦБ, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения России около 85 миллиардов в долларовом выражении, отметила Набиуллина. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации."Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту", - добавила глава регулятора.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
15:29 22.07.2022 (обновлено: 15:42 22.07.2022)
 
Набиуллина пообещала сохранить оборот наличных долларов при любом сценарии

Набиуллина заявила, что наличные доллары в России будут обращаться в любом случае

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наличные доллары в России будут обращаться даже в самом апокалиптическом сценарии, однако регулятор продолжит стимулировать политику девалютизации и трансформации балансов банков в рубли или дружественную валюту, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться", - сказала она.
По оценке ЦБ, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения России около 85 миллиардов в долларовом выражении, отметила Набиуллина. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации.
"Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту", - добавила глава регулятора.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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