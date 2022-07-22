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Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле

Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле - РИА Новости, 22.07.2022

Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле

Россия и африканские партнеры работают над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле, сообщил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T07:09

2022-07-22T07:09

2022-07-22T07:15

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сергей лавров

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африка

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия и африканские партнеры работают над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для африканских СМИ.Министр добавил, что Москва выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для потенциального воздействия со стороны враждебно настроенных государств.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.Помимо этого, власти ведут работу над уходом от расчетов в евро и долларах в торговле России с другими странами.

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россия, сергей лавров, в мире, экономика, москва, африка