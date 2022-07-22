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Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле - РИА Новости, 22.07.2022
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Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле
Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле - РИА Новости, 22.07.2022
Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле
Россия и африканские партнеры работают над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле, сообщил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T07:09
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сергей лавров
в мире
экономика
москва
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия и африканские партнеры работают над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для африканских СМИ.Министр добавил, что Москва выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для потенциального воздействия со стороны враждебно настроенных государств.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.Помимо этого, власти ведут работу над уходом от расчетов в евро и долларах в торговле России с другими странами.
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россия, сергей лавров, в мире, экономика, москва, африка
07:09 22.07.2022 (обновлено: 07:15 22.07.2022)
 
Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара в торговле

Лавров: Россия и Африка работают над снижением доли доллара и евро во взаимной торговле

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия и африканские партнеры работают над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для африканских СМИ.

"Разумеется, текущая геополитическая ситуация требует определенной корректировки механизмов нашего взаимодействия: в первую очередь речь идет об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов. Россия во взаимодействии с партнерами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платежных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле", — отметил Лавров.

Министр добавил, что Москва выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для потенциального воздействия со стороны враждебно настроенных государств.
Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
Помимо этого, власти ведут работу над уходом от расчетов в евро и долларах в торговле России с другими странами.
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