https://ria.ru/20220722/dokumenty-1804165769.html

СБУ начала готовиться к эвакуации из Херсона еще в феврале 2021 года

СБУ начала готовиться к эвакуации из Херсона еще в феврале 2021 года - РИА Новости, 22.07.2022

СБУ начала готовиться к эвакуации из Херсона еще в феврале 2021 года

Служба безопасности Украины еще в феврале 2021 года начала готовиться к эвакуации своих сотрудников из Херсона и уничтожению совершенно секретных материалов на... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T03:17

2022-07-22T03:17

2022-07-22T03:26

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ХЕРСОН, 22 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины еще в феврале 2021 года начала готовиться к эвакуации своих сотрудников из Херсона и уничтожению совершенно секретных материалов на случай начала боевых действий, следует из документов, переданных российским силовикам от источников в СБУ. Эти бумаги есть в распоряжении РИА Новости.Среди этих документов — приказ начальника управления Службы безопасности Украины по Херсонской области полковника Сергея Криворучко от 2 февраля 2021 года."В приказе речь шла о привлечении трех групп сотрудников управления к сбору документов, подлежащих эвакуации, и уничтожению части архива областного управления", — рассказал РИА Новости источник в одной из российских силовых структур.Все это делалось в соответствии с "мобилизационным планом мероприятий по обеспечению режима секретности в условиях особого периода".Как следует из текста приказа, за его выполнение отвечали замначальника управления — начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Херсонского УСБУ Андрей Кушнир и начальники подразделений управления.Каждая из групп состояла из более чем 30 человек. Вывозить документы предполагалось в том числе на грузовиках МАЗ.В состав разных групп, как правило, входили разные сотрудники тех или иных подразделений Херсонского управления службы безопасности. Например, в группе подготовки и передачи секретных документов и дел на архивное хранение среди других числился старший лейтенант Богдан Форостий из отдела защиты национальной государственности (украинская аббревиатура — ВЗНД).Как следовало из отдельных совершенно секретных оперативных документов Херсонского управления СБУ, эксклюзивно предоставленных в распоряжение РИА Новости в апреле нынешнего года, Форостий в апреле-мае 2021 года в качестве старшего оперуполномоченного 3-го сектора ВЗНД подписывал документы, связанные с работой службы безопасности со своей херсонской агентурой. Этих людей использовали для получения СБУ информации с целью давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата и казачьих общин, которые были определены как пророссийско настроенные.Что касалось же отдела Центра специальных операций "А" ("Альфа") Херсонского СБУ, то за все операции с его секретными документами в соответствии с приказом отвечали только два человека: лейтенант Сопрунчук и штаб-сержант Янчин.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800491033.html

https://ria.ru/20220621/punkt-1796914466.html

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в мире, херсонская область , служба безопасности украины, украинская православная церковь, херсон