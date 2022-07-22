https://ria.ru/20220722/doklad-1804167409.html

Ситуация на Украине заняла целую главу в новом докладе минобороны Японии

Ситуация на Украине заняла целую главу в новом докладе минобороны Японии - РИА Новости, 22.07.2022

Ситуация на Украине заняла целую главу в новом докладе минобороны Японии

Ежегодный доклад министерства обороны Японии (называется Белая книга обороны Японии 2022) впервые затрагивает такие темы, как ситуация вокруг России и Украины и РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T04:01

2022-07-22T04:01

2022-07-22T04:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

япония

украина

россия

министерство обороны японии

токио

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ТОКИО, 22 июл — РИА Новости. Ежегодный доклад министерства обороны Японии (называется Белая книга обороны Японии 2022) впервые затрагивает такие темы, как ситуация вокруг России и Украины и ее влияние на мировой порядок, а также разработка новой стратегии национальной безопасности и усилия по усилению обороноспособности.В частности, в докладе за этот год теме "российской агрессии против Украины" посвящена целая новая глава, в которой вновь говорится о том, что подобное "изменение статус-кво в одностороннем порядке и силовыми методами подрывает основы всего международного порядка, в том числе в Азии" и является "нарушением международного права, запрещающего применение силы".Вопросам безопасности вокруг Японии и политики в сфере обороноспособности, в частности, затрагивающей и разработку новой стратегии национальной безопасности, в Белой книге обороны Японии за текущий год посвящены два раздела, где проводится детальный разбор таких аспектов, как базовые концепции безопасности и обороны страны, повышение обороноспособности, архитектура национальной безопасности, а также японо-американский альянс и взаимодействие с другими странами в сфере безопасности.Последний раздел доклада, посвященный ключевым элементам обороноспособности Японии, содержит одну новую главу о расширении функций и возможностей Сил самообороны в сфере здравоохранения."Министерство обороны и Силы самообороны беспрерывно работают над расширением и усилением возможностей военной медицины для обеспечения максимальной защиты жизней служащих, которые реагируют на различные ситуации. В свете этого было принято решение об усилении позиций Сил самообороны в сфере лечения и эвакуации и переформирования больниц Сил самообороны в медицинские хабы с расширенными функциями", — отмечается в документе.Как пример, доклад приводит открытие в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года, больницы сил самообороны в Ируме.Кроме этого, в последней части доклада выделены новые подглавы относительно укрепления интеллектуальной базы и экономической безопасности. В частности, в документе отмечается, что "для достижения цели обеспечения "качественных" и "количественных" возможностей в сфере обороны необходимо и важно выстраивать многосферную обороноспособность", для чего чрезвычайно важно не только предпринимать меры по автоматизации, расширению технологической базы, внедрения высокотехнологичного оборудования, но и взаимодействовать в сфере экономической безопасности, "исходя из перспектив усиления автономности японской экономики, превосходства японских технологий над другими странами и, в конечном итоге, незаменимости для международного сообщества".Также впервые в Белой книге обороны Японии зафиксирован факт "предоставления нелетального оборудования и товаров Украине по запросу украинской стороны в свете российской агрессии".Белая книга обороны — ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. В пятницу Книга была представлена на рассмотрение правительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220716/sakhalin-2-1802890485.html

https://ria.ru/20220722/sotrudnichestvo-1804167236.html

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в мире, владимир путин, япония, украина, россия, министерство обороны японии, токио