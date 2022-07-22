https://ria.ru/20220722/dnr-1804417671.html

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 22.07.2022

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов

Украинские войска в пятницу вечером выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:47

2022-07-22T21:47

2022-07-22T21:47

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк (днр)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировский район

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кировский район, донецк (днр), украина, в мире