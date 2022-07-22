https://ria.ru/20220722/dnr-1804417671.html
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 22.07.2022
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска в пятницу вечером выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:47
2022-07-22T21:47
2022-07-22T21:47
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк (днр)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк (днр), украина, в мире
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка