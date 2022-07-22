https://ria.ru/20220722/dnr-1804377975.html
Парламент ДНР и комитет Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве
Парламент ДНР и комитет Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.07.2022
Парламент ДНР и комитет Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве между Народным советом Донецкой Народной республики и комитетом Государственной Думы РФ по промышленности и торговле подписано в в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:17
2022-07-22T19:17
2022-07-22T19:17
владимир гутенев
россия
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Народным советом Донецкой Народной республики и комитетом Государственной Думы РФ по промышленности и торговле подписано в в пятницу Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости."Мы считаем, что документ важный, и он послужит значительному ускорению синхронизации нашего законодательства и решению тех вопросов, которые находятся в области, обеспечивающей взаимодействие между российскими вузами, российскими предприятиями, российской наукой", - заявил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
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владимир гутенев, россия
Парламент ДНР и комитет Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве
Парламент ДНР и комитет Госдумы по промышленности подписали соглашение о сотрудничестве