https://ria.ru/20220722/dnr-1804377975.html

Парламент ДНР и комитет Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве

Парламент ДНР и комитет Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 22.07.2022

Парламент ДНР и комитет Госдумы подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Народным советом Донецкой Народной республики и комитетом Государственной Думы РФ по промышленности и торговле подписано в в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:17

2022-07-22T19:17

2022-07-22T19:17

владимир гутенев

россия

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между Народным советом Донецкой Народной республики и комитетом Государственной Думы РФ по промышленности и торговле подписано в в пятницу Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости."Мы считаем, что документ важный, и он послужит значительному ускорению синхронизации нашего законодательства и решению тех вопросов, которые находятся в области, обеспечивающей взаимодействие между российскими вузами, российскими предприятиями, российской наукой", - заявил первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

https://ria.ru/20220722/zakonodatelstvo-1804310020.html

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владимир гутенев, россия