https://ria.ru/20220722/dnr-1804310755.html

Спикер парламента ДНР рассказал об отношении на освобожденных территориях

Спикер парламента ДНР рассказал об отношении на освобожденных территориях - РИА Новости, 22.07.2022

Спикер парламента ДНР рассказал об отношении на освобожденных территориях

Население освобожденных территорий Донецкой Народной республики нормально относится к властям ДНР, сообщил спикер парламента ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:34

2022-07-22T16:34

2022-07-22T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Население освобожденных территорий Донецкой Народной республики нормально относится к властям ДНР, сообщил спикер парламента ДНР Владимир Бидевка."Я считаю, нормальное отношение. Мы один народ, мы говорим на одном языке, на русском... Та пропаганда, которая была на Украине восемь лет, в том числе и на наших территориях, да, дел наделала, но, считаю, что окончательного своего результата она не добилась. Донецкая Народная республика остается единой в своих конституционных границах", - сказал Бидевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр