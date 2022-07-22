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Спикер парламента ДНР рассказал об отношении на освобожденных территориях - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/dnr-1804310755.html
Спикер парламента ДНР рассказал об отношении на освобожденных территориях
Спикер парламента ДНР рассказал об отношении на освобожденных территориях - РИА Новости, 22.07.2022
Спикер парламента ДНР рассказал об отношении на освобожденных территориях
Население освобожденных территорий Донецкой Народной республики нормально относится к властям ДНР, сообщил спикер парламента ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:34
2022-07-22T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Население освобожденных территорий Донецкой Народной республики нормально относится к властям ДНР, сообщил спикер парламента ДНР Владимир Бидевка."Я считаю, нормальное отношение. Мы один народ, мы говорим на одном языке, на русском... Та пропаганда, которая была на Украине восемь лет, в том числе и на наших территориях, да, дел наделала, но, считаю, что окончательного своего результата она не добилась. Донецкая Народная республика остается единой в своих конституционных границах", - сказал Бидевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:34 22.07.2022
 
Спикер парламента ДНР рассказал об отношении на освобожденных территориях

Спикер парламента ДНР Бидевка заявил о нормальном отношении на освобожденных территориях

© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июл – РИА Новости. Население освобожденных территорий Донецкой Народной республики нормально относится к властям ДНР, сообщил спикер парламента ДНР Владимир Бидевка.
"Я считаю, нормальное отношение. Мы один народ, мы говорим на одном языке, на русском... Та пропаганда, которая была на Украине восемь лет, в том числе и на наших территориях, да, дел наделала, но, считаю, что окончательного своего результата она не добилась. Донецкая Народная республика остается единой в своих конституционных границах", - сказал Бидевка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
"Мы наконец-то потушили костры": как идет восстановление Мариуполя
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мариупольцы привыкают жить без страха.

Местные жители убирают мусор на Греческой улицы в Мариуполе
1 из 11

Мариупольцы привыкают жить без страха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.

Местные жители в очереди за хлебом у передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
2 из 11

Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.

Вид с водонапорной башни через разбитое стекло на Соборную улицу и портовую часть города Мариуполя
3 из 11

В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.

Дети едят хлеб возле передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
4 из 11

Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.

Техника МЧС РФ во время разбора завалов на Харлампиевской улице в Мариуполе
5 из 11

Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.

Местный житель подметает Митрополитскую улицу в Мариуполе
6 из 11

"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.

Местные жители разбирают завалы на Митрополитской улице в Мариуполе
7 из 11

Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Надпись на стекле - Люблю тебя, Мариуполь!. На втором плане - Покровский храм в Мариуполе
8 из 11

В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.

Сотрудник МЧС РФ во время разбора завалов на Харлампиевской улице в Мариуполе
9 из 11

Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.

Местные жители у передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе
10 из 11

Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу в Мариуполе. На дальнем плане - территория металлургического комбината Азовсталь
11 из 11

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 11

Мариупольцы привыкают жить без страха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 11

Во все районы регулярно привозят гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 11

В городе, где еще недавно шли бои, сегодня работают больницы и общественный транспорт.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 11

Дети возле пункта раздачи гуманитарной помощи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 11

Началось восстановление жилых микрорайонов и инженерных сетей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 11

"Мы наконец-то потушили костры и включили электроплиты", — поделился радостью один из жителей, когда в его доме включили свет.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 11

Специалисты обследовали тысячи зданий в Мариуполе. Появилось понимание, что надо сносить, что ремонтировать, а что возводить заново.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 11

В некоторых районах работы уже начались. "Такую скорость и такое качество строительства я не видел никогда", — отметил глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
9 из 11

Развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
10 из 11

Местные власти считают своей задачей как можно быстрее запустить предприятия, чтобы люди получили работу.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 11

Вид с водонапорной башни на Соборную улицу. На дальнем плане — металлургический комбинат "Азовсталь".

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
 
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