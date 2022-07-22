https://ria.ru/20220722/dnr-1804196666.html
Союзные силы в ДНР уничтожили за сутки более 30 украинских военных
Союзные силы в ДНР уничтожили за сутки более 30 украинских военных - РИА Новости, 22.07.2022
Союзные силы в ДНР уничтожили за сутки более 30 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в пятницу, что совместно с Вооруженными Силами РФ уничтожила за сутки два бронетранспортера и более 30... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:37
2022-07-22T10:37
2022-07-22T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в пятницу, что совместно с Вооруженными Силами РФ уничтожила за сутки два бронетранспортера и более 30 украинских силовиков."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: семь единиц автомобильной техники, два бронетранспортера и более 30 человек личного состава", - говорится в сообщении Народной милиции, опубликованном в ее Telegram-канале.В четверг Народная милиция ДНР сообщала об уничтожении за сутки 20 украинских военных, одного бронетранспортера, а также подавлении двух огневых точек в районе населенного пункта Красногоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:37 22.07.2022 (обновлено: 10:46 22.07.2022)
Союзные силы в ДНР уничтожили за сутки более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери украинских военных за сутки более чем в 30 человек