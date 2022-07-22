Рейтинг@Mail.ru
В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/diversant-1804217629.html
В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных
В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных - РИА Новости, 22.07.2022
В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных
Житель Санкт-Петербурга, планировавший вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС России, задержан спецслужбами, сообщила... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:04
2022-07-22T19:42
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, планировавший вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС России, задержан спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Силовики выяснили, что петербуржец уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки. Он поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, против Вооруженных сил России и мирного населения.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК России ("Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20220704/belorussiya-1800109739.html
россия
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:04 22.07.2022 (обновлено: 19:42 22.07.2022)
 
В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных

ФСБ задержала в Крыму петербуржца, планировавшего совершать диверсии против ВС России

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, планировавший вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС России, задержан спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"На территории Республики Крым задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу России для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины", — сказали в ведомстве.

Силовики выяснили, что петербуржец уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки. Он поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, против Вооруженных сил России и мирного населения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК России ("Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Улица Интернациональная в Минске - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 14:26
В Белоруссии задержали мужчину, планировавшего воевать против России
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала