https://ria.ru/20220722/diversant-1804217629.html

В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных

В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных - РИА Новости, 22.07.2022

В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных

Житель Санкт-Петербурга, планировавший вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС России, задержан спецслужбами, сообщила... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:04

2022-07-22T12:04

2022-07-22T19:42

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, планировавший вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС России, задержан спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Силовики выяснили, что петербуржец уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки. Он поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, против Вооруженных сил России и мирного населения.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК России ("Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

https://ria.ru/20220704/belorussiya-1800109739.html

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украина

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр