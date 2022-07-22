12:04 22.07.2022 (обновлено: 19:42 22.07.2022)
В Крыму задержали петербуржца, планировавшего диверсии против военных
ФСБ задержала в Крыму петербуржца, планировавшего совершать диверсии против ВС России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, планировавший вступить в вооруженные формирования на Украине и совершать диверсии против ВС России, задержан спецслужбами, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"На территории Республики Крым задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу России для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины", — сказали в ведомстве.
Силовики выяснили, что петербуржец уволился с работы, приобрел камуфляж и средства первой медицинской помощи, а также прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки. Он поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, против Вооруженных сил России и мирного населения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК России ("Покушение на участие в незаконном вооруженном формировании"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.