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Ученые создали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху

Ученые создали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху - РИА Новости, 22.07.2022

Ученые создали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху

Ученые Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН создали портативную технологию высокоточного обнаружения диабета у пациентов по... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:26

2022-07-22T12:26

2022-07-22T12:26

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технологии

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россия

российская академия наук

диабет

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ученые Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН создали портативную технологию высокоточного обнаружения диабета у пациентов по выдыхаемому ими воздуху, эта разработка была представлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.Председатель правительства в пятницу провел встречу с победителем трека "Наука" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", заместителем руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидатом химических наук Ильей Меньщиковым. Молодой ученый рассказал о проектах в области энергетики и медицины, разрабатываемых командой инженеров под его руководством.Это новая технология адсорбированного природного газа, которая позволит выпускать линейку аккумуляторов для любых видов транспорта на газомоторном топливе, что в свою очередь даст возможность уменьшить энергозатраты и стоимость газа. Кроме того, предложена система резервирования газа, позволяющая располагать подземные газохранилища там, где они нужны потребителю, вне зависимости от геологических и географических условий.Также Меньщиков рассказал о разработке сенсора для портативного анализа состава выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета."В нашей группе активно ведутся работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом", - сказал Меньщиков. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить, отметил ученый. Разработка ИФХЭ позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок, добавил Меньщиков."Очень важно, что такие молодые энергичные ребята, профессионалы думают о будущем нашей страны", – подчеркнул Мишустин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, наука, россия, российская академия наук, диабет, здоровье - общество, михаил мишустин