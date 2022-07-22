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Ученые создали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху
Ученые создали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху - РИА Новости, 22.07.2022
Ученые создали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху
Ученые Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН создали портативную технологию высокоточного обнаружения диабета у пациентов по... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:26
2022-07-22T12:26
2022-07-22T12:26
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российская академия наук
диабет
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ученые Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН создали портативную технологию высокоточного обнаружения диабета у пациентов по выдыхаемому ими воздуху, эта разработка была представлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.Председатель правительства в пятницу провел встречу с победителем трека "Наука" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", заместителем руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидатом химических наук Ильей Меньщиковым. Молодой ученый рассказал о проектах в области энергетики и медицины, разрабатываемых командой инженеров под его руководством.Это новая технология адсорбированного природного газа, которая позволит выпускать линейку аккумуляторов для любых видов транспорта на газомоторном топливе, что в свою очередь даст возможность уменьшить энергозатраты и стоимость газа. Кроме того, предложена система резервирования газа, позволяющая располагать подземные газохранилища там, где они нужны потребителю, вне зависимости от геологических и географических условий.Также Меньщиков рассказал о разработке сенсора для портативного анализа состава выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета."В нашей группе активно ведутся работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом", - сказал Меньщиков. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить, отметил ученый. Разработка ИФХЭ позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок, добавил Меньщиков."Очень важно, что такие молодые энергичные ребята, профессионалы думают о будущем нашей страны", – подчеркнул Мишустин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, наука, россия, российская академия наук, диабет, здоровье - общество, михаил мишустин
Ученые создали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху
Мишустину представили портативный метод выявления диабета по выдыхаемому пациентом воздуху
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ученые Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН создали портативную технологию высокоточного обнаружения диабета у пациентов по выдыхаемому ими воздуху, эта разработка была представлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Председатель правительства в пятницу провел встречу с победителем трека "Наука" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", заместителем руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидатом химических наук Ильей Меньщиковым. Молодой ученый рассказал о проектах в области энергетики и медицины, разрабатываемых командой инженеров под его руководством.
Это новая технология адсорбированного природного газа, которая позволит выпускать линейку аккумуляторов для любых видов транспорта на газомоторном топливе, что в свою очередь даст возможность уменьшить энергозатраты и стоимость газа. Кроме того, предложена система резервирования газа, позволяющая располагать подземные газохранилища там, где они нужны потребителю, вне зависимости от геологических и географических условий.
Также Меньщиков рассказал о разработке сенсора для портативного анализа состава выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета.
"В нашей группе активно ведутся работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом", - сказал Меньщиков. У таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно выявить, отметил ученый. Разработка ИФХЭ позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок, добавил Меньщиков.
"Очень важно, что такие молодые энергичные ребята, профессионалы думают о будущем нашей страны", – подчеркнул Мишустин.