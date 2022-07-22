Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области
КАЛУГА, 22 июл — РИА Новости. Дети-сироты из Донбасса размещены в многодетных приемных семьях Калужской области, эти семьи получают сопровождение специалистов и материальную помощь, заявил журналистам губернатор Владислав Шапша.
В пятницу Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области. Мероприятие прошло в экологическом парке "Биосфера" в Калуге.
"Мы выбрали семьи, которые готовы принять такое большое количество детей, большие семьи, у них уже много детей, они привыкли к этому и другой жизни они не знают. И я уверен, что свою теплоту, свою любовь они этим ребятам подарят, и у них (детей – ред.) действительно появятся новые собственные семьи", - рассказал журналистам губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он рассказал о помощи многодетным приемным семьям в регионе. По его словам, кроме материальной поддержки, они получают помощь ряда специалистов.
"Сегодня это институт поддержки семей юристами, психологами, дефектологами и всеми другими специалистами, которые необходимы для того, чтобы иногда сглаживать какие-то конфликтные ситуации, иногда помогать при реабилитации детей, осуществлять тот комплекс поддержки, который необходим этим большим семьям для того, чтобы растить полноценных, замечательных, новых граждан России", - сказал губернатор.
По данным правительства Калужской области, всего были переданы в приемные семьи 25 детей.