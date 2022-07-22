https://ria.ru/20220722/deti-1804270288.html

Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса

Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 22.07.2022

Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса

Дети-сироты из Донбасса размещены в многодетных приемных семьях Калужской области, эти семьи получают сопровождение специалистов и материальную помощь, заявил... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:05

2022-07-22T15:05

2022-07-22T15:05

калужская область

общество

жилье

владислав шапша

калужская область

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КАЛУГА, 22 июл — РИА Новости. Дети-сироты из Донбасса размещены в многодетных приемных семьях Калужской области, эти семьи получают сопровождение специалистов и материальную помощь, заявил журналистам губернатор Владислав Шапша.В пятницу Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области. Мероприятие прошло в экологическом парке "Биосфера" в Калуге."Мы выбрали семьи, которые готовы принять такое большое количество детей, большие семьи, у них уже много детей, они привыкли к этому и другой жизни они не знают. И я уверен, что свою теплоту, свою любовь они этим ребятам подарят, и у них (детей – ред.) действительно появятся новые собственные семьи", - рассказал журналистам губернатор Калужской области Владислав Шапша.Он рассказал о помощи многодетным приемным семьям в регионе. По его словам, кроме материальной поддержки, они получают помощь ряда специалистов.По данным правительства Калужской области, всего были переданы в приемные семьи 25 детей.

https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html

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Алёна Пава

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