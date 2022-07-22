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Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 22.07.2022
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Калужская область
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Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса
Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 22.07.2022
Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса
Дети-сироты из Донбасса размещены в многодетных приемных семьях Калужской области, эти семьи получают сопровождение специалистов и материальную помощь, заявил... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:05
2022-07-22T15:05
калужская область
общество
жилье
владислав шапша
калужская область
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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КАЛУГА, 22 июл — РИА Новости. Дети-сироты из Донбасса размещены в многодетных приемных семьях Калужской области, эти семьи получают сопровождение специалистов и материальную помощь, заявил журналистам губернатор Владислав Шапша.В пятницу Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области. Мероприятие прошло в экологическом парке "Биосфера" в Калуге."Мы выбрали семьи, которые готовы принять такое большое количество детей, большие семьи, у них уже много детей, они привыкли к этому и другой жизни они не знают. И я уверен, что свою теплоту, свою любовь они этим ребятам подарят, и у них (детей – ред.) действительно появятся новые собственные семьи", - рассказал журналистам губернатор Калужской области Владислав Шапша.Он рассказал о помощи многодетным приемным семьям в регионе. По его словам, кроме материальной поддержки, они получают помощь ряда специалистов.По данным правительства Калужской области, всего были переданы в приемные семьи 25 детей.
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общество, жилье, владислав шапша, калужская область, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, донецкая народная республика, донбасс, мария львова-белова
15:05 22.07.2022
 

Многодетные семьи Калужской области приняли детей-сирот из Донбасса

© Фото : пресс-служба правительства Калужской области Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области
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КАЛУГА, 22 июл — РИА Новости. Дети-сироты из Донбасса размещены в многодетных приемных семьях Калужской области, эти семьи получают сопровождение специалистов и материальную помощь, заявил журналистам губернатор Владислав Шапша.
В пятницу Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области. Мероприятие прошло в экологическом парке "Биосфера" в Калуге.
"Мы выбрали семьи, которые готовы принять такое большое количество детей, большие семьи, у них уже много детей, они привыкли к этому и другой жизни они не знают. И я уверен, что свою теплоту, свою любовь они этим ребятам подарят, и у них (детей – ред.) действительно появятся новые собственные семьи", - рассказал журналистам губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он рассказал о помощи многодетным приемным семьям в регионе. По его словам, кроме материальной поддержки, они получают помощь ряда специалистов.
"Сегодня это институт поддержки семей юристами, психологами, дефектологами и всеми другими специалистами, которые необходимы для того, чтобы иногда сглаживать какие-то конфликтные ситуации, иногда помогать при реабилитации детей, осуществлять тот комплекс поддержки, который необходим этим большим семьям для того, чтобы растить полноценных, замечательных, новых граждан России", - сказал губернатор.
По данным правительства Калужской области, всего были переданы в приемные семьи 25 детей.
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