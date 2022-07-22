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На новосибирского депутата составили протокол за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.07.2022
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На новосибирского депутата составили протокол за дискредитацию ВС России
На новосибирского депутата составили протокол за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 22.07.2022
На новосибирского депутата составили протокол за дискредитацию ВС России
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:42
2022-07-22T05:47
александр бастрыкин
андрей травников
россия
новосибирск
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
хельга пирогова
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили.Ранее в Telegram-канале "Коалиция Новосибирск 2020" сообщили, что сотрудники полиции поздно вечером в четверг доставили Пирогову, которая принимала участие в благотворительном аукционе, в Центральный отдел полиции.Статья 20.3.3 КоАП России предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч.Ранее первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов в открытом письме мэру Новосибирска и городскому Совету депутатов призвал наказать Пирогову за ее высказывания в Twitter. Письмо с просьбой дать оценку действиям коллеги направила главе СК Александру Бастрыкину группа муниципальных и областных депутатов, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ее поступок "циничной выходкой". Бастрыкин поручил своим новосибирским коллегам дать правовую оценку высказываниям депутата.Речь идет о реакции депутата Пироговой на один из материалов СМИ, в котором описывается, как родные погибших в ходе спецоперации российских солдат благодарят власти за достойную организацию их похорон. В своем посте она неуважительно высказалась о погибших военных.Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".
https://ria.ru/20220713/yashin-1802160397.html
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александр бастрыкин, андрей травников, россия, новосибирск, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, хельга пирогова
05:42 22.07.2022 (обновлено: 05:47 22.07.2022)
 
На новосибирского депутата составили протокол за дискредитацию ВС России

На новосибирского депутата Пирогову составили протокол за дискредитацию ВС России

© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита МаньшинДепутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита Маньшин
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 июл – РИА Новости. Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили.
Ранее в Telegram-канале "Коалиция Новосибирск 2020" сообщили, что сотрудники полиции поздно вечером в четверг доставили Пирогову, которая принимала участие в благотворительном аукционе, в Центральный отдел полиции.
"Мне вручили постановление о возбуждении административного дела часть 1 статьи 20.3.3 и отпустили, будет назначен суд", — написала Пирогова в Twitter.
Статья 20.3.3 КоАП России предусматривает ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч.
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Ранее первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов в открытом письме мэру Новосибирска и городскому Совету депутатов призвал наказать Пирогову за ее высказывания в Twitter. Письмо с просьбой дать оценку действиям коллеги направила главе СК Александру Бастрыкину группа муниципальных и областных депутатов, а губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ее поступок "циничной выходкой". Бастрыкин поручил своим новосибирским коллегам дать правовую оценку высказываниям депутата.
Речь идет о реакции депутата Пироговой на один из материалов СМИ, в котором описывается, как родные погибших в ходе спецоперации российских солдат благодарят власти за достойную организацию их похорон. В своем посте она неуважительно высказалась о погибших военных.
Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой "Коалиции Новосибирск 2020".
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Александр БастрыкинАндрей ТравниковРоссияНовосибирскНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияХельга Пирогова
 
 
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