https://ria.ru/20220722/dannye-1804193801.html

Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных

Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных - РИА Новости, 22.07.2022

Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных

Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против "Ростелекома" за утечки персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:25

2022-07-22T10:25

2022-07-22T10:25

технологии

ростелеком

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против "Ростелекома" за утечки персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.В начале июня в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет утекли адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников, а позже - информация о данных клиентов сервиса "Умный дом" "Ростелекома". Сообщалось, что источник утечек был один."По факту проверки компании "Ростелеком" были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов", - сообщили в ведомстве.Согласно КоАП, максимальный штраф за такое нарушение для юридических лиц - 100 тысяч рублей.В начале июня Роскомнадзор запросил у компании информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании. "Ростелеком" тогда сообщал, что проверяет на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.

https://ria.ru/20220720/informatsiya-1803604748.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия