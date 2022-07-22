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Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных - РИА Новости, 22.07.2022
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Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных
Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных - РИА Новости, 22.07.2022
Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных
Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против "Ростелекома" за утечки персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:25
2022-07-22T10:25
технологии
ростелеком
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против "Ростелекома" за утечки персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.В начале июня в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет утекли адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников, а позже - информация о данных клиентов сервиса "Умный дом" "Ростелекома". Сообщалось, что источник утечек был один."По факту проверки компании "Ростелеком" были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов", - сообщили в ведомстве.Согласно КоАП, максимальный штраф за такое нарушение для юридических лиц - 100 тысяч рублей.В начале июня Роскомнадзор запросил у компании информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании. "Ростелеком" тогда сообщал, что проверяет на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.
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Ольга Фомченкова
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технологии, ростелеком, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
10:25 22.07.2022
 
Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки данных

Роскомнадзор составил протокол на "Ростелеком" из-за утечки персональных данных клиентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип компании "Ростелеком". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против "Ростелекома" за утечки персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В начале июня в Telegram-каналах появилась информация, что в интернет утекли адреса электронной почты, должности и мобильные номера сотрудников, а позже - информация о данных клиентов сервиса "Умный дом" "Ростелекома". Сообщалось, что источник утечек был один.
"По факту проверки компании "Ростелеком" были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов", - сообщили в ведомстве.
Согласно КоАП, максимальный штраф за такое нарушение для юридических лиц - 100 тысяч рублей.
В начале июня Роскомнадзор запросил у компании информацию о возможной утечке персональных данных сотрудников компании. "Ростелеком" тогда сообщал, что проверяет на причастность к инциденту одного из бывших сотрудников, который в декабре 2021 года скопировал часть внутреннего телефонного справочника.
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ТехнологииРостелекомФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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