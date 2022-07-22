https://ria.ru/20220722/dagestan-1804272592.html

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека - РИА Новости, 22.07.2022

В ДТП в Дагестане погибли четыре человека

Автомобиль с семьей упал в обрыв в Хунзахском районе Дагестана, погибла семья из четырех человек, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:13

2022-07-22T15:13

2022-07-22T15:25

происшествия

хунзахский район

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МАХАЧКАЛА, 22 июл — РИА Новости. Автомобиль с семьей упал в обрыв в Хунзахском районе Дагестана, погибла семья из четырех человек, сообщает пресс-служба регионального МВД.В дежурную часть поступила информация, что в селе Хунзах в ущелье у водопада Тобот упал автомобиль, предположительно Nissan Almera."Трагедия в Хунзахском районе республики: автомобиль с семьёй опрокинулся в обрыв, погибли все, кто находился в машине. По предварительной информации, это семья из 4 человек — родители и двое детей", — говорится в сообщении.Погибшие — туристы из Оренбургской области, добавили в ведомстве.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220722/dtp-1804244297.html

хунзахский район

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происшествия, хунзахский район