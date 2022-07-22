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В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней - РИА Новости, 22.07.2022
В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в штате Керала на юго-западе Индии, сообщила газета Times of India. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:16
2022-07-22T13:16
2022-07-22T13:16
в мире
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в штате Керала на юго-западе Индии, сообщила газета Times of India.По данным газеты, вирус обнаружили в двух фермах в одном из районов штата. В одном из этих хозяйств за короткий промежуток времени умерло большое число свиней, после чего образцы биоматериалов отправили на исследование в национальный институт в Бхопале (NIHSAD), который специализируется на болезнях животных.Как пишет издание, после того, как тест подтвердил вспышку, местные власти распорядились отправить на убой 300 свиней.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество
В Индии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
На юго-западе Индии в штате Керала зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в штате Керала на юго-западе Индии, сообщила
газета Times of India.
По данным газеты, вирус обнаружили в двух фермах в одном из районов штата. В одном из этих хозяйств за короткий промежуток времени умерло большое число свиней, после чего образцы биоматериалов отправили на исследование в национальный институт в Бхопале (NIHSAD), который специализируется на болезнях животных.
Как пишет издание, после того, как тест подтвердил вспышку, местные власти распорядились отправить на убой 300 свиней.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.