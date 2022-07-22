https://ria.ru/20220722/brilev-1804184923.html
В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу"
В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу" - РИА Новости, 22.07.2022
В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу"
Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" еще в феврале была заменена на "Вести", сам Брилев делает для нее документальные фильмы и спецрепортажи, сообщили РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:26
2022-07-22T09:26
2022-07-22T09:26
медиа - общество
общество
россия
сергей брилев
вгтрк
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МОСКВА. 22 июл - РИА Новости. Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" еще в феврале была заменена на "Вести", сам Брилев делает для нее документальные фильмы и спецрепортажи, сообщили РИА Новости в ВГТРК.Ранее Брилев в соцсети сообщил, что выпуск "Вестей в субботу" 26 февраля стал для него последним в качестве ведущего этой программы. Он также анонсировал серию документальных фильмов, над которыми работал в последнее время.Отмечается, что Брилев делает документальные фильмы и спецрепортажи для программы "Вести" и канала "Россия 24".
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781053569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, общество, россия, сергей брилев, вгтрк
В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу"
Программу "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на ВГТРК заменили на "Вести" еще в феврале
МОСКВА. 22 июл - РИА Новости. Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" еще в феврале была заменена на "Вести", сам Брилев делает для нее документальные фильмы и спецрепортажи, сообщили РИА Новости в ВГТРК.
Ранее Брилев в соцсети сообщил, что выпуск "Вестей в субботу" 26 февраля стал для него последним в качестве ведущего этой программы. Он также анонсировал серию документальных фильмов, над которыми работал в последнее время.
"Программу он не ведет с февраля. Программа давно, с февраля, заменена на просто "Вести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Брилев делает документальные фильмы и спецрепортажи для программы "Вести" и канала "Россия 24".