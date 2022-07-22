https://ria.ru/20220722/brilev-1804184923.html

В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу"

В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу" - РИА Новости, 22.07.2022

В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу"

Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" еще в феврале была заменена на "Вести", сам Брилев делает для нее документальные фильмы и спецрепортажи, сообщили РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:26

2022-07-22T09:26

2022-07-22T09:26

медиа - общество

общество

россия

сергей брилев

вгтрк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732167690_0:139:2657:1634_1920x0_80_0_0_780607ed02a71b60fdc53f6778ed08ec.jpg

МОСКВА. 22 июл - РИА Новости. Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" еще в феврале была заменена на "Вести", сам Брилев делает для нее документальные фильмы и спецрепортажи, сообщили РИА Новости в ВГТРК.Ранее Брилев в соцсети сообщил, что выпуск "Вестей в субботу" 26 февраля стал для него последним в качестве ведущего этой программы. Он также анонсировал серию документальных фильмов, над которыми работал в последнее время.Отмечается, что Брилев делает документальные фильмы и спецрепортажи для программы "Вести" и канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781053569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, общество, россия, сергей брилев, вгтрк