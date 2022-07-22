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В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу" - РИА Новости, 22.07.2022
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В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу"
В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу" - РИА Новости, 22.07.2022
В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу"
Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" еще в феврале была заменена на "Вести", сам Брилев делает для нее документальные фильмы и спецрепортажи, сообщили РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:26
2022-07-22T09:26
медиа - общество
общество
россия
сергей брилев
вгтрк
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МОСКВА. 22 июл - РИА Новости. Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" еще в феврале была заменена на "Вести", сам Брилев делает для нее документальные фильмы и спецрепортажи, сообщили РИА Новости в ВГТРК.Ранее Брилев в соцсети сообщил, что выпуск "Вестей в субботу" 26 февраля стал для него последним в качестве ведущего этой программы. Он также анонсировал серию документальных фильмов, над которыми работал в последнее время.Отмечается, что Брилев делает документальные фильмы и спецрепортажи для программы "Вести" и канала "Россия 24".
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медиа - общество, общество, россия, сергей брилев, вгтрк
09:26 22.07.2022
 
В ВГТРК прокомментировали слова Брилева о программе "Вести в субботу"

Программу "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на ВГТРК заменили на "Вести" еще в феврале

© Фото : пресс-служба ВГТРК Сергей Брилев
Сергей Брилев - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : пресс-служба ВГТРК
Сергей Брилев . Архивное фото
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МОСКВА. 22 июл - РИА Новости. Программа "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" еще в феврале была заменена на "Вести", сам Брилев делает для нее документальные фильмы и спецрепортажи, сообщили РИА Новости в ВГТРК.
Ранее Брилев в соцсети сообщил, что выпуск "Вестей в субботу" 26 февраля стал для него последним в качестве ведущего этой программы. Он также анонсировал серию документальных фильмов, над которыми работал в последнее время.
"Программу он не ведет с февраля. Программа давно, с февраля, заменена на просто "Вести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Брилев делает документальные фильмы и спецрепортажи для программы "Вести" и канала "Россия 24".
Сергей Брилев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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