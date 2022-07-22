https://ria.ru/20220722/brilev-1804171483.html
Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу"
Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу" - РИА Новости, 22.07.2022
Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу"
Ведущий Сергей Брилев написал в социальной сети Facebook* о "последнем" выпуске "Вестей в субботу" с его участием на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T06:47
2022-07-22T06:47
2022-07-22T09:23
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ведущий Сергей Брилев написал в социальной сети Facebook* о "последнем" выпуске "Вестей в субботу" с его участием на телеканале "Россия 1".Журналист пояснил, что провел последний эфир 26 февраля. При этом он не уточнил, продолжит ли вести передачу в будущем.Телеведущий подчеркнул, что после этого отправился в страны Латинской Америки, где снял 33 репортажа и мини-фильмы. В конце апреля Брилев вернулся в Москву, где ему сделали операцию, а потом несколько недель проходил реабилитацию.В марте Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК, отметив, что после появления соответствующих сообщений он продолжал выходить в эфир "России 24".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, россия, латинская америка, москва, facebook, вгтрк, сергей брилев
06:47 22.07.2022 (обновлено: 09:23 22.07.2022)
Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу"
Телеведущий ВГТРК Брилев рассказал о своем последнем выпуске "Вестей в субботу" 26 февраля