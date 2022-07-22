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Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу" - РИА Новости, 22.07.2022
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Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу"
Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу" - РИА Новости, 22.07.2022
Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу"
Ведущий Сергей Брилев написал в социальной сети Facebook* о "последнем" выпуске "Вестей в субботу" с его участием на телеканале "Россия 1". РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T06:47
2022-07-22T09:23
общество
россия
латинская америка
москва
facebook
вгтрк
сергей брилев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ведущий Сергей Брилев написал в социальной сети Facebook* о "последнем" выпуске "Вестей в субботу" с его участием на телеканале "Россия 1".Журналист пояснил, что провел последний эфир 26 февраля. При этом он не уточнил, продолжит ли вести передачу в будущем.Телеведущий подчеркнул, что после этого отправился в страны Латинской Америки, где снял 33 репортажа и мини-фильмы. В конце апреля Брилев вернулся в Москву, где ему сделали операцию, а потом несколько недель проходил реабилитацию.В марте Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК, отметив, что после появления соответствующих сообщений он продолжал выходить в эфир "России 24".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, россия, латинская америка, москва, facebook, вгтрк, сергей брилев
06:47 22.07.2022 (обновлено: 09:23 22.07.2022)
 
Брилев заявил о своем "последнем" выпуске "Вестей в субботу"

Телеведущий ВГТРК Брилев рассказал о своем последнем выпуске "Вестей в субботу" 26 февраля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВедущий Сергей Брилев
Ведущий Сергей Брилев - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ведущий Сергей Брилев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ведущий Сергей Брилев написал в социальной сети Facebook* о "последнем" выпуске "Вестей в субботу" с его участием на телеканале "Россия 1".
Журналист пояснил, что провел последний эфир 26 февраля. При этом он не уточнил, продолжит ли вести передачу в будущем.

"В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу" (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)", — рассказал Брилев.

Телеведущий подчеркнул, что после этого отправился в страны Латинской Америки, где снял 33 репортажа и мини-фильмы. В конце апреля Брилев вернулся в Москву, где ему сделали операцию, а потом несколько недель проходил реабилитацию.
В марте Брилев опроверг информацию о своем уходе из ВГТРК, отметив, что после появления соответствующих сообщений он продолжал выходить в эфир "России 24".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сергей Брилев - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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