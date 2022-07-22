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В России нет проблем из-за ухода брендов, заявила Набиуллина
В России нет проблем из-за ухода брендов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 22.07.2022
В России нет проблем из-за ухода брендов, заявила Набиуллина
ЦБ фиксирует исчезновение каких-то брендов и товаров в России, однако на их место приходят заменители, системных проблем здесь нет, заявила глава регулятора... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:48
2022-07-22T15:48
2022-07-22T15:53
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
бренды
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЦБ фиксирует исчезновение каких-то брендов и товаров в России, однако на их место приходят заменители, системных проблем здесь нет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается возможного дефицита товаров. Да, конечно, определенные товары исчезли с нашего рынка, бренды исчезли и так далее. Но мы видим, что приходят заменители товаров - других марок, других производителей, если говорить о потребительских товарах. Этот процесс будет продолжаться, но какой-то системной проблемы мы сейчас не видим здесь", - сказала она.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, бренды, россия
15:48 22.07.2022 (обновлено: 15:53 22.07.2022)
В России нет проблем из-за ухода брендов, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: системных проблем из-за исчезновения каких-то брендов и товаров нет