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Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие - РИА Новости, 22.07.2022
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Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие
Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие - РИА Новости, 22.07.2022
Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие
Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие, к этой дате открылось несколько выставок, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:17
2022-07-22T21:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
первая градская больница
москва
россия
общество
анастасия ракова
алексей свет
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие, к этой дате открылось несколько выставок, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Сегодня Первая градская — одна из крупнейших клиник в столице. Каждый год более 60 тысяч человек получают здесь стационарную помощь и свыше 600 тысяч лечатся амбулаторно. Высочайший профессионализм коллектива и современные технологии позволяют эффективно оказывать помощь даже в самых сложных случаях. Первая градская больница — центр разработки инновационных методик диагностики и лечения, которые затем внедряются в общегородскую медицинскую практику. Больница также является базой для кафедр медицинских вузов, чем вносит неоценимый вклад в подготовку специалистов и будущее столичной медицины. Опыт, традиции, индивидуальный подход к каждому пациенту и применение передовых технологий позволяют доверить высококвалифицированным специалистам клиники самое ценное — свою жизнь и здоровье", - заявила Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.В материале отмечается, что в честь юбилея больницы 22 июля в Екатерининском парке и на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка. На ней представлена богатая событиями история больницы, в которой бывали русские цари, лечились солдаты Наполеона I, работали знаменитые врачи, разрабатывали новые методики лечения самых разных заболеваний, а также проводились первые в России операции. На выставке можно будет познакомиться с историей создания клиники и основными этапами ее развития, от строительства трех больниц: Голицынской, Первой и Второй градских, до их объединения в ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова.Также сообщается, что к 220-летию Первой Градской больницы Главархив совместно с городской клинической больницей № 1 имени Н.И. Пирогова представил онлайн-выставку "220 лет спасая жизни" в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории"."Более чем двухвековая преемственность клинических школ, основанная на принципе "лечить не болезнь, а больного", прошлое этих стен лишают нас права на непрофессионализм и равнодушие. У нас городская многопрофильная больница, в которой пациенты могут получить медицинскую помощь на самом высоком уровне", — заявил главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет.
https://realty.ria.ru/20220720/sokolniki-1803655313.html
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первая градская больница, москва, россия, общество, анастасия ракова , алексей свет
11:17 22.07.2022 (обновлено: 21:12 22.07.2022)
 
Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие

Заммэра Москвы Ракова: Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие

© РИА Новости / Сергей КалачевПервая городская клиническая больница имени Пирогова
Первая городская клиническая больница имени Пирогова - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Калачев
Первая городская клиническая больница имени Пирогова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Первая Градская больница имени Пирогова отмечает 220-летие, к этой дате открылось несколько выставок, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня Первая градская — одна из крупнейших клиник в столице. Каждый год более 60 тысяч человек получают здесь стационарную помощь и свыше 600 тысяч лечатся амбулаторно. Высочайший профессионализм коллектива и современные технологии позволяют эффективно оказывать помощь даже в самых сложных случаях. Первая градская больница — центр разработки инновационных методик диагностики и лечения, которые затем внедряются в общегородскую медицинскую практику. Больница также является базой для кафедр медицинских вузов, чем вносит неоценимый вклад в подготовку специалистов и будущее столичной медицины. Опыт, традиции, индивидуальный подход к каждому пациенту и применение передовых технологий позволяют доверить высококвалифицированным специалистам клиники самое ценное — свою жизнь и здоровье", - заявила Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра Москвы.
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В материале отмечается, что в честь юбилея больницы 22 июля в Екатерининском парке и на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка. На ней представлена богатая событиями история больницы, в которой бывали русские цари, лечились солдаты Наполеона I, работали знаменитые врачи, разрабатывали новые методики лечения самых разных заболеваний, а также проводились первые в России операции. На выставке можно будет познакомиться с историей создания клиники и основными этапами ее развития, от строительства трех больниц: Голицынской, Первой и Второй градских, до их объединения в ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова.
Также сообщается, что к 220-летию Первой Градской больницы Главархив совместно с городской клинической больницей № 1 имени Н.И. Пирогова представил онлайн-выставку "220 лет спасая жизни" в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории".
"Более чем двухвековая преемственность клинических школ, основанная на принципе "лечить не болезнь, а больного", прошлое этих стен лишают нас права на непрофессионализм и равнодушие. У нас городская многопрофильная больница, в которой пациенты могут получить медицинскую помощь на самом высоком уровне", — заявил главный врач Первой Градской больницы Алексей Свет.
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