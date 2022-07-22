https://ria.ru/20220722/benzin-1804314334.html
В России биржевая цена бензина выросла более чем на десять процентов
В России биржевая цена бензина выросла более чем на десять процентов - РИА Новости, 22.07.2022
В России биржевая цена бензина выросла более чем на десять процентов
Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую торговую неделю выросла более чем на... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:45
2022-07-22T16:45
2022-07-22T16:49
экономика
цены на нефть
россия
независимый топливный союз (нтс)
аи-92
аи-95
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую торговую неделю выросла более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в пятницу поднялась на 11,49% по сравнению с прошлой пятницей - до 42 717 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал за неделю на 12,58% - до 48 656 рублей за тонну.Как пояснил РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев, такая динамика биржевых цен связана с корректировкой демпфериующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо. Скорректированный с учетом скидок на российскую нефть демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года. Собеседник агентства напомнил, что рост цен в опте не отразится на розничных ценах для автовладельцев."Текущий рост однозначно связан с изменением параметров демпфера. Скорее всего, выплаты по нефтяным компаниям с 1 сентября будут меньше, причем значительно. Спрос остается на стабильном уровне, поэтому никаких других факторов, включая высокий сезон, для изменения цен вверх нет", - прокомментировал Гусев.Стоимость дизельного топлива за неделю увеличилась на 2,24% - до 56 468 рублей за тонну. Мазут подорожал на 3,05%, его цена составила 17 496 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 6,38%, до 9 200 рублей. Стоимость авиакеросина выросла на 1,43%, до 68 898 рублей за тонну.Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок - Аи-92 и Аи-95 - начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.
https://ria.ru/20220718/benzin-1803105435.html
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экономика, цены на нефть, россия, независимый топливный союз (нтс), аи-92, аи-95
16:45 22.07.2022 (обновлено: 16:49 22.07.2022)
В России биржевая цена бензина выросла более чем на десять процентов
Цена бензина на бирже СПбМТСБ в России за неделю выросла более чем на десять процентов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за прошедшую торговую неделю выросла более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.
Цена бензина Аи-92
по территориальному индексу Европейской части России
в пятницу поднялась на 11,49% по сравнению с прошлой пятницей - до 42 717 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95
подорожал за неделю на 12,58% - до 48 656 рублей за тонну.
Как пояснил РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС)
Дмитрий Гусев, такая динамика биржевых цен связана с корректировкой демпфериующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо. Скорректированный с учетом скидок на российскую нефть демпфер будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года. Собеседник агентства напомнил, что рост цен в опте не отразится на розничных ценах для автовладельцев.
"Текущий рост однозначно связан с изменением параметров демпфера. Скорее всего, выплаты по нефтяным компаниям с 1 сентября будут меньше, причем значительно. Спрос остается на стабильном уровне, поэтому никаких других факторов, включая высокий сезон, для изменения цен вверх нет", - прокомментировал Гусев.
Стоимость дизельного топлива за неделю увеличилась на 2,24% - до 56 468 рублей за тонну. Мазут подорожал на 3,05%, его цена составила 17 496 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 6,38%, до 9 200 рублей. Стоимость авиакеросина выросла на 1,43%, до 68 898 рублей за тонну.
Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок - Аи-92 и Аи-95 - начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.