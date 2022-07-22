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В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022
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В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19
В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022
В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19
Коронавирус не повлиял на работоспособность и аппетит президента США Джо Байдена, рассказал на брифинге в пятницу координатор Белого дома по борьбе с COVID Ашиш РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:22
2022-07-22T23:27
в мире
сша
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус не повлиял на работоспособность и аппетит президента США Джо Байдена, рассказал на брифинге в пятницу координатор Белого дома по борьбе с COVID Ашиш Джа.Коронавирус у 79-летнего Байдена, который был привит и дважды ревакцинирован, диагностировали в четверг. Сообщалось, что у него незначительные симптомы болезни. Президент США находится на самоизоляции и продолжает работать."Единственное сожаление, сказал он (Байден - ред.), это то, что аппетит не изменился, он в очень хорошем настроении", - сказал представитель администрации, подчеркнув, что президент хорошо позавтракал и пообедал. Он не смог рассказать, что именно ел Байден, но сообщил, что "видел крошки на тарелке" после президентской трапезы.
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в мире, сша, коронавирус covid-19, джо байден
23:22 22.07.2022 (обновлено: 23:27 22.07.2022)
 
В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19

Координатор Белого дома Джа: коронавирус не повлиял на аппетит и работоспособность Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус не повлиял на работоспособность и аппетит президента США Джо Байдена, рассказал на брифинге в пятницу координатор Белого дома по борьбе с COVID Ашиш Джа.
Коронавирус у 79-летнего Байдена, который был привит и дважды ревакцинирован, диагностировали в четверг. Сообщалось, что у него незначительные симптомы болезни. Президент США находится на самоизоляции и продолжает работать.
"Радостно видеть, что президенту лучше", - сказал представитель Белого дома. По его словам, ушедший на карантин Байден продолжает работать по 8 часов в день и ночью спал необходимые 8 часов. Ранее в пятницу врач Байдена также сообщил, что состояние президента улучшается.
"Единственное сожаление, сказал он (Байден - ред.), это то, что аппетит не изменился, он в очень хорошем настроении", - сказал представитель администрации, подчеркнув, что президент хорошо позавтракал и пообедал. Он не смог рассказать, что именно ел Байден, но сообщил, что "видел крошки на тарелке" после президентской трапезы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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В миреСШАКоронавирус COVID-19Джо Байден
 
 
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