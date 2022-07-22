https://ria.ru/20220722/bayden-1804432690.html
В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19
В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022
В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19
Коронавирус не повлиял на работоспособность и аппетит президента США Джо Байдена, рассказал на брифинге в пятницу координатор Белого дома по борьбе с COVID Ашиш РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:22
2022-07-22T23:22
2022-07-22T23:27
в мире
сша
коронавирус covid-19
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус не повлиял на работоспособность и аппетит президента США Джо Байдена, рассказал на брифинге в пятницу координатор Белого дома по борьбе с COVID Ашиш Джа.Коронавирус у 79-летнего Байдена, который был привит и дважды ревакцинирован, диагностировали в четверг. Сообщалось, что у него незначительные симптомы болезни. Президент США находится на самоизоляции и продолжает работать."Единственное сожаление, сказал он (Байден - ред.), это то, что аппетит не изменился, он в очень хорошем настроении", - сказал представитель администрации, подчеркнув, что президент хорошо позавтракал и пообедал. Он не смог рассказать, что именно ел Байден, но сообщил, что "видел крошки на тарелке" после президентской трапезы.
https://ria.ru/20220722/bayden-1804271844.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, коронавирус covid-19, джо байден
23:22 22.07.2022 (обновлено: 23:27 22.07.2022)
В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19
Координатор Белого дома Джа: коронавирус не повлиял на аппетит и работоспособность Байдена
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус не повлиял на работоспособность и аппетит президента США Джо Байдена, рассказал на брифинге в пятницу координатор Белого дома по борьбе с COVID Ашиш Джа.
Коронавирус у 79-летнего Байдена, который был привит и дважды ревакцинирован, диагностировали в четверг. Сообщалось, что у него незначительные симптомы болезни. Президент США
находится на самоизоляции и продолжает работать.
"Радостно видеть, что президенту лучше", - сказал представитель Белого дома. По его словам, ушедший на карантин Байден продолжает работать по 8 часов в день и ночью спал необходимые 8 часов. Ранее в пятницу врач Байдена также сообщил, что состояние президента улучшается.
"Единственное сожаление, сказал он (Байден - ред.), это то, что аппетит не изменился, он в очень хорошем настроении", - сказал представитель администрации, подчеркнув, что президент хорошо позавтракал и пообедал. Он не смог рассказать, что именно ел Байден, но сообщил, что "видел крошки на тарелке" после президентской трапезы.