https://ria.ru/20220722/bayden-1804432690.html

В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19

В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022

В Белом доме отметили хороший аппетит Байдена, заболевшего COVID-19

Коронавирус не повлиял на работоспособность и аппетит президента США Джо Байдена, рассказал на брифинге в пятницу координатор Белого дома по борьбе с COVID Ашиш РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:22

2022-07-22T23:22

2022-07-22T23:27

в мире

сша

коронавирус covid-19

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Коронавирус не повлиял на работоспособность и аппетит президента США Джо Байдена, рассказал на брифинге в пятницу координатор Белого дома по борьбе с COVID Ашиш Джа.Коронавирус у 79-летнего Байдена, который был привит и дважды ревакцинирован, диагностировали в четверг. Сообщалось, что у него незначительные симптомы болезни. Президент США находится на самоизоляции и продолжает работать."Единственное сожаление, сказал он (Байден - ред.), это то, что аппетит не изменился, он в очень хорошем настроении", - сказал представитель администрации, подчеркнув, что президент хорошо позавтракал и пообедал. Он не смог рассказать, что именно ел Байден, но сообщил, что "видел крошки на тарелке" после президентской трапезы.

https://ria.ru/20220722/bayden-1804271844.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, коронавирус covid-19, джо байден