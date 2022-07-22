https://ria.ru/20220722/bayden-1804367138.html

Белый дом сообщил, что Байдену стало лучше

Белый дом сообщил, что Байдену стало лучше - РИА Новости, 22.07.2022

Белый дом сообщил, что Байдену стало лучше

Состояние заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается после первого дня лечения, но все еще есть насморк, периодический кашель и слабость,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:30

2022-07-22T18:30

2022-07-22T18:58

коронавирус covid-19

в мире

здоровье - общество

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Состояние заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается после первого дня лечения, но все еще есть насморк, периодический кашель и слабость, говорится в распространенном Белым домом заявлении лечащего врача Байдена Кевина О`Коннора."Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились", - говорится в документе, подписанном врачом президента. Доктор сообщил, что накануне вечером у Байдена была небольшая температура в районе 37,4 градуса, но после принятия жаропонижающего препарата она больше не поднималась. В числе остающихся симптомов болезни перечислены слабость, насморк и периодический кашель. У Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, сообщил О`Коннор.Доктор сообщил, что лечение президента препаратом Paxlovid будет продолжено, как планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и по мере необходимости ингалятор с альбутеролом.Белый дом сообщил о положительном тесте Байдена на коронавирус в четверг. Сообщалось, что симптомы президента, который привит от COVID-19 и дважды ревакцинирован, слабые. Президент находится на самоизоляции, но продолжает работать.

https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, сша, джо байден