Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил, что Байдену стало лучше - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/bayden-1804367138.html
Белый дом сообщил, что Байдену стало лучше
Белый дом сообщил, что Байдену стало лучше - РИА Новости, 22.07.2022
Белый дом сообщил, что Байдену стало лучше
Состояние заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается после первого дня лечения, но все еще есть насморк, периодический кашель и слабость,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:30
2022-07-22T18:58
коронавирус covid-19
в мире
здоровье - общество
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:34:2105:1218_1920x0_80_0_0_8c12ee4b6fae6c0dfb390280ba577772.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Состояние заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается после первого дня лечения, но все еще есть насморк, периодический кашель и слабость, говорится в распространенном Белым домом заявлении лечащего врача Байдена Кевина О`Коннора."Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились", - говорится в документе, подписанном врачом президента. Доктор сообщил, что накануне вечером у Байдена была небольшая температура в районе 37,4 градуса, но после принятия жаропонижающего препарата она больше не поднималась. В числе остающихся симптомов болезни перечислены слабость, насморк и периодический кашель. У Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, сообщил О`Коннор.Доктор сообщил, что лечение президента препаратом Paxlovid будет продолжено, как планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и по мере необходимости ингалятор с альбутеролом.Белый дом сообщил о положительном тесте Байдена на коронавирус в четверг. Сообщалось, что симптомы президента, который привит от COVID-19 и дважды ревакцинирован, слабые. Президент находится на самоизоляции, но продолжает работать.
https://ria.ru/20220721/koronavirus-1804142454.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800549790_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_669934ca9570e68a7103f04b34b38875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, сша, джо байден
18:30 22.07.2022 (обновлено: 18:58 22.07.2022)
 
Белый дом сообщил, что Байдену стало лучше

Белый дом сообщил, что Байден после суток лечения от COVID-19 почувствовал себя лучше

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Состояние заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается после первого дня лечения, но все еще есть насморк, периодический кашель и слабость, говорится в распространенном Белым домом заявлении лечащего врача Байдена Кевина О`Коннора.
"Вчера вечером президент Байден завершил первый день курса препарата Paxlovid, его симптомы улучшились", - говорится в документе, подписанном врачом президента. Доктор сообщил, что накануне вечером у Байдена была небольшая температура в районе 37,4 градуса, но после принятия жаропонижающего препарата она больше не поднималась. В числе остающихся симптомов болезни перечислены слабость, насморк и периодический кашель. У Байдена нет проблем с дыханием и уровнем кислорода в крови, давление также в норме, сообщил О`Коннор.
Доктор сообщил, что лечение президента препаратом Paxlovid будет продолжено, как планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и по мере необходимости ингалятор с альбутеролом.
Белый дом сообщил о положительном тесте Байдена на коронавирус в четверг. Сообщалось, что симптомы президента, который привит от COVID-19 и дважды ревакцинирован, слабые. Президент находится на самоизоляции, но продолжает работать.
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 21:22
Первые лица стран мира, заболевшие коронавирусом в 2020-2022 годах
 
Коронавирус COVID-19В миреЗдоровье - ОбществоСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала