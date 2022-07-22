https://ria.ru/20220722/baltiyskoemore-1804245374.html

В Роспотребнадзоре объяснили, почему позеленела вода в Балтийском море

В Роспотребнадзоре объяснили, почему позеленела вода в Балтийском море - РИА Новости, 22.07.2022

В Роспотребнадзоре объяснили, почему позеленела вода в Балтийском море

Прибрежная часть Балтийского моря в Калининградской области окрасилась в изумрудный цвет из-за цветения синезеленых водорослей, объяснили в управлении... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:39

2022-07-22T15:39

2022-07-22T15:40

туризм

балтийское море

калининградская область

балтийск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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КАЛИНИНГРАД, 22 июл — РИА Новости. Прибрежная часть Балтийского моря в Калининградской области окрасилась в изумрудный цвет из-за цветения синезеленых водорослей, объяснили в управлении Росприроднадзора по СЗФО."Вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, а также светло-серые и голубые пятна густой консистенции, визуально похожие на краску, представляют собой скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что их характерная особенность — окраска, связанная с высоким содержанием синего пигмента фикоцианин. При отмирании этих водорослей вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.В Калининградской области сейчас теплая погода, а повышенная температура воды, особенно на мелководье, ускоряет цветение и отмирание синезеленых водорослей, добавили в Роспотребнадзоре. Ранее очевидцы в социальных сетях поделились видео, снятом в Балтийске на побережье. На кадрах видно, что прибрежная часть морской акватории приобрела изумрудный оттенок.

https://ria.ru/20220720/morzhikha-1803659428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

балтийское море, калининградская область, балтийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новости - туризм, вода, туризм