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В Роспотребнадзоре объяснили, почему позеленела вода в Балтийском море - РИА Новости, 22.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220722/baltiyskoemore-1804245374.html
В Роспотребнадзоре объяснили, почему позеленела вода в Балтийском море
В Роспотребнадзоре объяснили, почему позеленела вода в Балтийском море - РИА Новости, 22.07.2022
В Роспотребнадзоре объяснили, почему позеленела вода в Балтийском море
Прибрежная часть Балтийского моря в Калининградской области окрасилась в изумрудный цвет из-за цветения синезеленых водорослей, объяснили в управлении... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:39
2022-07-22T15:40
туризм
балтийское море
калининградская область
балтийск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
новости - туризм
вода
туризм
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КАЛИНИНГРАД, 22 июл — РИА Новости. Прибрежная часть Балтийского моря в Калининградской области окрасилась в изумрудный цвет из-за цветения синезеленых водорослей, объяснили в управлении Росприроднадзора по СЗФО."Вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, а также светло-серые и голубые пятна густой консистенции, визуально похожие на краску, представляют собой скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что их характерная особенность — окраска, связанная с высоким содержанием синего пигмента фикоцианин. При отмирании этих водорослей вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.В Калининградской области сейчас теплая погода, а повышенная температура воды, особенно на мелководье, ускоряет цветение и отмирание синезеленых водорослей, добавили в Роспотребнадзоре. Ранее очевидцы в социальных сетях поделились видео, снятом в Балтийске на побережье. На кадрах видно, что прибрежная часть морской акватории приобрела изумрудный оттенок.
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балтийское море, калининградская область, балтийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), новости - туризм, вода, туризм
15:39 22.07.2022 (обновлено: 15:40 22.07.2022)
 
В Роспотребнадзоре объяснили, почему позеленела вода в Балтийском море

Роспотребнадзор: Балтийское море позеленело из-за цветения водорослей

© Фото : Сергей ШандинБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Сергей Шандин
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КАЛИНИНГРАД, 22 июл — РИА Новости. Прибрежная часть Балтийского моря в Калининградской области окрасилась в изумрудный цвет из-за цветения синезеленых водорослей, объяснили в управлении Росприроднадзора по СЗФО.
"Вязкая субстанция болотно-зеленого цвета, а также светло-серые и голубые пятна густой консистенции, визуально похожие на краску, представляют собой скопления колониальной водоросли (Microcystis aeruginosa Kützing), находящейся на разных стадиях разложения", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что их характерная особенность — окраска, связанная с высоким содержанием синего пигмента фикоцианин. При отмирании этих водорослей вода приобретает гнилостный запах и соответствующий цвет.
В Калининградской области сейчас теплая погода, а повышенная температура воды, особенно на мелководье, ускоряет цветение и отмирание синезеленых водорослей, добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее очевидцы в социальных сетях поделились видео, снятом в Балтийске на побережье. На кадрах видно, что прибрежная часть морской акватории приобрела изумрудный оттенок.
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