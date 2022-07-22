Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал
Генерал США Ванхерк: Россия и Китай не собираются напрямую и внезапно атаковать Штаты
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что считает невозможной внезапную и непосредственную атаку со стороны России и Китая на его страну, но допустил, что Москва и Пекин в период кризиса попытаются нарушить работу американской критически важной инфраструктуры.
"Я не считаю, что Китай и Россия намерены внезапно атаковать нас кинетическими средствами — это не то, чего я боюсь и во что верю. Однако я считаю, что во времена кризиса они могут попытаться нарушить нашу деятельность. Следует понимать, что значительная часть критически важной инфраструктуры, на которую мы полагаемся, находится не в ведении Пентагона и даже не в федеральной собственности", — сказал Ванхерк в ходе ежегодного форума по безопасности, который проходит на площадке Аспенского института.
При этом американский генерал высоко оценил возможности России в военной сфере. "Я хотел бы сказать, что в вопросе обычных вооружений и вооружений большой дальности (Россия) располагает существенными возможностями. Это угроза, которая меня беспокоит", — указал Ванхерк.
"Сегодня США располагают самыми могущественными вооруженными силами на планете. В этом нет никаких сомнений. Однако Китай стремится занять это место. И они находятся на пути развития значительных военных возможностей, модернизации своих ядерных сил быстрыми темпами. Таким образом, они стремятся составлять нам конкуренцию", — добавил Ванхерк.