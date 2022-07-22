https://ria.ru/20220722/ataka-1804165983.html

Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал

Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал - РИА Новости, 22.07.2022

Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал

Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что считает невозможной внезапную и непосредственную атаку со стороны России и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T03:21

2022-07-22T03:21

2022-07-22T03:21

россия

китай

сша

в мире

глен ванхерк

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что считает невозможной внезапную и непосредственную атаку со стороны России и Китая на его страну, но допустил, что Москва и Пекин в период кризиса попытаются нарушить работу американской критически важной инфраструктуры.При этом американский генерал высоко оценил возможности России в военной сфере. "Я хотел бы сказать, что в вопросе обычных вооружений и вооружений большой дальности (Россия) располагает существенными возможностями. Это угроза, которая меня беспокоит", — указал Ванхерк.Представитель военного сообщества США назвал Россию главной военной угрозой для его страны на текущий момент, "наиболее острой угрозой". При этом, по его мнению, в долгосрочной перспективе "экзистенциальной угрозой" является Китай."Сегодня США располагают самыми могущественными вооруженными силами на планете. В этом нет никаких сомнений. Однако Китай стремится занять это место. И они находятся на пути развития значительных военных возможностей, модернизации своих ядерных сил быстрыми темпами. Таким образом, они стремятся составлять нам конкуренцию", — добавил Ванхерк.

https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html

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китай

сша

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россия, китай, сша, в мире, глен ванхерк, вашингтон