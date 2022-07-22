Рейтинг@Mail.ru
Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/ataka-1804165983.html
Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал
Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал - РИА Новости, 22.07.2022
Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал
Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что считает невозможной внезапную и непосредственную атаку со стороны России и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:21
2022-07-22T03:21
россия
китай
сша
в мире
глен ванхерк
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что считает невозможной внезапную и непосредственную атаку со стороны России и Китая на его страну, но допустил, что Москва и Пекин в период кризиса попытаются нарушить работу американской критически важной инфраструктуры.При этом американский генерал высоко оценил возможности России в военной сфере. "Я хотел бы сказать, что в вопросе обычных вооружений и вооружений большой дальности (Россия) располагает существенными возможностями. Это угроза, которая меня беспокоит", — указал Ванхерк.Представитель военного сообщества США назвал Россию главной военной угрозой для его страны на текущий момент, "наиболее острой угрозой". При этом, по его мнению, в долгосрочной перспективе "экзистенциальной угрозой" является Китай."Сегодня США располагают самыми могущественными вооруженными силами на планете. В этом нет никаких сомнений. Однако Китай стремится занять это место. И они находятся на пути развития значительных военных возможностей, модернизации своих ядерных сил быстрыми темпами. Таким образом, они стремятся составлять нам конкуренцию", — добавил Ванхерк.
https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html
россия
китай
сша
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_399:0:2686:1715_1920x0_80_0_0_648106e101b24c40c79e9be6f68f2efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, сша, в мире, глен ванхерк, вашингтон
03:21 22.07.2022
 
Россия не собирается напрямую атаковать США, заявил американский генерал

Генерал США Ванхерк: Россия и Китай не собираются напрямую и внезапно атаковать Штаты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июл — РИА Новости. Глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк заявил, что считает невозможной внезапную и непосредственную атаку со стороны России и Китая на его страну, но допустил, что Москва и Пекин в период кризиса попытаются нарушить работу американской критически важной инфраструктуры.

"Я не считаю, что Китай и Россия намерены внезапно атаковать нас кинетическими средствами это не то, чего я боюсь и во что верю. Однако я считаю, что во времена кризиса они могут попытаться нарушить нашу деятельность. Следует понимать, что значительная часть критически важной инфраструктуры, на которую мы полагаемся, находится не в ведении Пентагона и даже не в федеральной собственности", — сказал Ванхерк в ходе ежегодного форума по безопасности, который проходит на площадке Аспенского института.

При этом американский генерал высоко оценил возможности России в военной сфере. "Я хотел бы сказать, что в вопросе обычных вооружений и вооружений большой дальности (Россия) располагает существенными возможностями. Это угроза, которая меня беспокоит", — указал Ванхерк.
Представитель военного сообщества США назвал Россию главной военной угрозой для его страны на текущий момент, "наиболее острой угрозой". При этом, по его мнению, в долгосрочной перспективе "экзистенциальной угрозой" является Китай.
"Сегодня США располагают самыми могущественными вооруженными силами на планете. В этом нет никаких сомнений. Однако Китай стремится занять это место. И они находятся на пути развития значительных военных возможностей, модернизации своих ядерных сил быстрыми темпами. Таким образом, они стремятся составлять нам конкуренцию", — добавил Ванхерк.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 08:00
Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме
 
РоссияКитайСШАВ миреГлен ВанхеркВашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала