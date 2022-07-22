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Украинские военные все чаще применяют западные артиллерийские системы
Украинские военные все чаще применяют западные артиллерийские системы - РИА Новости, 22.07.2022
Украинские военные все чаще применяют западные артиллерийские системы
Корреспонденты РИА Новости обнаружили позицию уничтоженных американских гаубиц. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T04:06
2022-07-22T04:06
2022-07-22T04:37
специальная военная операция на украине
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северск
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лисичанск
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вооруженные силы украины
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 22 июл — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости обнаружили позицию уничтоженных американских гаубиц.Группировка российских войск "О" (Отважные) продолжает наступление в сторону Северска в ДНР. Стороны активно применяют ствольную и реактивную артиллерию.В последнее время украинские военные реже применяют советские артиллерийские системы и все чаще — западные. Корреспонденты РИА Новости побывали на одной из таких позиций. На земле видны места, где были установлены орудия. Между ними на земле — воронка от разрыва снаряда. Позиция практически полностью сожжена. После себя ВСУ оставили снаряды и пороховые заряды.В личной беседе российские военнослужащие отметили, что уничтожили немало американских гаубиц. И для того, чтобы скрыть их, украинские военные эвакуируют сожженную технику с поля боя. Собеседники отметили, что западные спонсоры боятся попадания образцов вооружения в руки Вооруженных сил.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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в мире, северск, донецкая народная республика, лисичанск, украина, вооруженные силы украины
04:06 22.07.2022 (обновлено: 04:37 22.07.2022)
Украинские военные все чаще применяют западные артиллерийские системы
Украинские военные все реже применяют советские артиллерийские системы и чаще — западные