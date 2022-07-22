https://ria.ru/20220722/anapa-1804429219.html

В Анапе госпитализировали пятерых детей и четверых взрослых после аквапарка

В Анапе госпитализировали пятерых детей и четверых взрослых после аквапарка - РИА Новости, 22.07.2022

В Анапе госпитализировали пятерых детей и четверых взрослых после аквапарка

В Анапе пятеро детей и четверо взрослых попали в больницу после посещения аквапарка "Золотой пляж", где произошел технический сбой оборудования, сообщил... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:42

2022-07-22T22:42

2022-07-22T23:56

происшествия

анапа

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СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. В Анапе пятеро детей и четверо взрослых попали в больницу после посещения аквапарка "Золотой пляж", где произошел технический сбой оборудования, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывают необходимую помощь. По данным региональной прокуратуры, посетители аквапарка могли отравиться парами хлора во время катания на горке. Специалисты управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" выехали на место для проведения расследования и отбора проб воды.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20220722/anapa-1804246732.html

анапа

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происшествия, анапа