https://ria.ru/20220722/anapa-1804429219.html
В Анапе госпитализировали пятерых детей и четверых взрослых после аквапарка
В Анапе госпитализировали пятерых детей и четверых взрослых после аквапарка - РИА Новости, 22.07.2022
В Анапе госпитализировали пятерых детей и четверых взрослых после аквапарка
В Анапе пятеро детей и четверо взрослых попали в больницу после посещения аквапарка "Золотой пляж", где произошел технический сбой оборудования, сообщил... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:42
2022-07-22T22:42
2022-07-22T23:56
происшествия
анапа
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СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. В Анапе пятеро детей и четверо взрослых попали в больницу после посещения аквапарка "Золотой пляж", где произошел технический сбой оборудования, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывают необходимую помощь. По данным региональной прокуратуры, посетители аквапарка могли отравиться парами хлора во время катания на горке. Специалисты управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" выехали на место для проведения расследования и отбора проб воды.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20220722/anapa-1804246732.html
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происшествия, анапа
22:42 22.07.2022 (обновлено: 23:56 22.07.2022)
В Анапе госпитализировали пятерых детей и четверых взрослых после аквапарка
В Анапе госпитализировали пятерых детей и четверых взрослых после посещения аквапарка
СОЧИ, 22 июл — РИА Новости. В Анапе пятеро детей и четверо взрослых попали в больницу после посещения аквапарка "Золотой пляж", где произошел технический сбой оборудования, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"По предварительным данным, произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде", — говорится в заявлении.
Отмечается, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывают необходимую помощь.
По данным региональной прокуратуры, посетители аквапарка могли отравиться парами хлора во время катания на горке. Специалисты управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" выехали на место для проведения расследования и отбора проб воды.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.