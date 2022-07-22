https://ria.ru/20220722/amerika-1804111501.html

Америка прощается с выборами

Америка прощается с выборами - РИА Новости, 22.07.2022

Америка прощается с выборами

Солнце всходит на востоке и заходит на западе, а в США в ноябре проходят выборы: президентские раз в четыре года и раз в два года в законодательные собрания... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:03

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Солнце всходит на востоке и заходит на западе, а в США в ноябре проходят выборы: президентские раз в четыре года и раз в два года в законодательные собрания разного уровня. Так? Насчет солнца — пока так, а вот насчет Соединенных Штатов все сложно. Как бы этой стране не попрощаться с институтом выборов надолго.Две публикации — на ресурсе демократов (The Washington Post) и республиканцев (Daily Signal) — говорят, по сути, об одном и том же. О попытках демократов в корне реформировать процедуру выборов, понятно, в свою пользу, и о том, как внимательно отслеживает с ужасом этот процесс оппозиция, то есть республиканцы.Материал из The Washington Post написан с надеждой и с нервным кусанием пальцев: а вдруг получится? Речь о том, что двухпартийная группа сенаторов долго ругалась, но потом пришла к некоторому согласию насчет реформирования закона от 1887 года в отношении того, как и кто может и должен подсчитывать голоса по итогам выборов.Читать это сложно и даже нудно, потому что речь идет о системе, когда, в частности, президента в США выбирают не напрямую, а через назначаемых в каждом штате выборщиков. А последние опираются на тот самый подсчет голосов. То есть выборщики вроде как должны провести лишь формальную процедуру — официально сообщить в столице то, что все и так знают: за кого проголосовал их штат. И система держалась все это время, пока в последние несколько лет самые бешеные демократы не начали вопить: ведь закон прямо не запрещает выборщикам проголосовать, как они хотят, а не как завещал им избиратель. И выборщик правильных либеральных убеждений должен сделать все, чтобы к власти не пришел жуткий нелюдь, то есть республиканец. Он должен подправить избирателя.Суть реформы, которая может — вдруг — пройти, сложная: выборщиков ведь, повторим, назначают штаты в местных собраниях, и если какой-нибудь Техас абсолютно законно пришлет одних республиканцев, то теперь в столице должны иметь возможность это безобразие поправить. Почему Техас теоретически захочет такое сделать даже вопреки подсчету голосов? А там заявят, что демократы фальсифицировали выборы. Республиканцы ведь только о том и говорят. Реформа положит такой перспективе конец.Теперь публикация с другого фланга, написанная с гневом и брезгливостью. Она немножко о другом, хотя о том же — о том, как демократы давно уже занимаются захватом власти в избирательных комиссиях не то что на уровне штата, а глубже — в графствах (районах). И тут много интересного, целая россыпь фактов. Например, о том, что такое "Избираюсь" (название проекта) или "Американский альянс выборной безупречности". Они уже не первый год заняты отбором правильных людей в комиссиях — клерков, регистраторов, тех, кого мы и не замечаем. Ну, то есть демократов, понятно, кого же еще, и особенно в упорных республиканских штатах. Одну такую организацию финансируют структуры Джорджа Сороса, другую — Марка Цукерберга; фигурируют суммы то в 80 миллионов долларов, то в 350 миллионов. Речь о тщательном отборе тысяч людей, от которых зависит, посчитают те или иные голоса или нет.Что из всего этого следует? Очень многое. Например, все думают, что этой осенью американцы выметут вон законодателей — демократов, и президент Джо Байден окончательно превратится в декорацию в Белом доме. Все опросы говорят именно об этом. А дальше система начнет корректировать его политику, потом изберут президента-республиканца. А как иначе — выборы же, ноябрь, никогда еще так не было, чтобы выборы не состоялись.Но всегда бывает первый раз. Сегодня возможно все, вплоть до отмены выборов. Потому что система сломалась.Она ломалась давно. Сначала речь шла о том, чтобы дать американское гражданство миллионам нелегалов в уверенности, что они все будут голосовать за демократов, сделавших им такой подарочек. И тогда США превратились бы навечно в однопартийную страну. Но эта идея ушла в тень, возможно, потому, что в нелегалах теперь не так уверены, как раньше. Да и в том, что черное население будет за демократов, тоже не уверены: кризис слишком глубок.Еще демократы устроили государственный переворот, вынудив администрацию Трампа принять совершенно безумные меры "против коронавируса", что уничтожило экономические достижения республиканцев, то есть очевидный рост благосостояния людей. Но и этого оказалось недостаточно, и одновременно в демократических штатах задействовали все мыслимые технологии — голосование по почте, голосование без предъявления каких-либо удостоверений и так далее. Страна получила Джо Байдена.А дальше идет сюжет под названием "6 января" (2021 года), когда толпа республиканцев ворвалась в помещения конгресса, требуя отмены украденных выборов. И до сих пор демократы продолжают беспощадные процедуры расследований, только закрепляя этим убежденность другой половины Америки в том, что выборы были украдены. И чем больше стараются, тем хуже получается с главной задачей — сделать даже разговоры об украденных выборах морально презираемыми. Ну, а сейчас, когда дело дошло уже не только до "правильного" отбора выборщиков, а и до такого же отбора клерков, мы имеем простой факт: ни одна сторона в США уже не верит, что выборы можно честно выиграть. И как минимум одна из сторон считает, что главное — не демократическая процедура, а правильная идеология для тех, кто должен быть у власти.Теперь о процедуре: что должен думать обычный человек, которому на глаза попадется вся эта россыпь фактов насчет смены правил в прыжке и особенно насчет частных фондов, докопавшихся уже до избирательных комиссий? Что "царь ненастоящий".Жульничали на выборах и раньше, но никто не говорил, что Кеннеди или Никсон — самозванцы. Система как-то работала.Система управления (любая) работает тогда, когда передовая часть населения принимает ее результаты. При этом система не обязана быть демократией. Римская республика просуществовала столетия, пока в 1-м веке нашей эры не перестала работать, хотя все вроде было на месте — выборы, сменяемость власти. А как после этого избирались римские императоры сначала в Риме, потом в Константинополе? Солдаты поднимали их на щит и несли по улицам столицы. И никто особо не спорил, не требовал общего голосования, та система работала полторы тысячи лет и упала не сама, а из-за взятия турками Константинополя. Кстати, примерно так же "избрали" в России двух не самых слабых матушек-императриц. Да и механика наследования трона работала, пока работала.Интересно, какой системой сменится нынешняя американская или, скажем, европейская демократия. Возможно, нового лидера будут носить по улицам столиц люди безупречных демократических убеждений, если не на щите, то на руках. И обязательно снимать это на смартфоны.

https://ria.ru/20220620/kibervmeshatelstvo-1796642895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220619/vybory-1796602717.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782735233.html

https://ria.ru/20220205/tramp-1771268339.html

https://ria.ru/20220616/rusofobiya-1795674849.html

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авторы, джо байден, джордж сорос, марк цукерберг, сша, америка, техас, технологии, политика, выборы