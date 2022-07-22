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Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности во избежание аварии на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности во избежание аварии на Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.07.2022

Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности во избежание аварии на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать любых аварий на Запорожской АЭС, которые могут... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:32

2022-07-22T19:32

2022-07-22T19:32

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ВЕНА, 22 июл - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать любых аварий на Запорожской АЭС, которые могут представлять угрозу для здоровья населения Украины и других стран.В среду украинские БПЛА атаковали территорию станции, произошел пожар в административном здании, реакторная часть не пострадала. В понедельник при атаке беспилотников украинских войск 11 сотрудников ЗАЭС были ранены.По словам Гросси, последние сообщения о Запорожской АЭС свидетельствуют о том, что ситуация там становится все более тревожной."Эти сообщения вызывают серьезную обеспокоенность, а также подчеркивают важность организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я продолжаю прилагать самые решительные усилия, чтобы как можно скорее согласовать и возглавить миссию по вопросам безопасности, физической безопасности и гарантий на АЭС. Это крайне необходимо", — приводятся слова Гросси в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Поскольку инспекторы МАГАТЭ пока не смогли посетить ЗАЭС, агентство не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о происшествиях на ней, но относится к ним серьезно."С самого начала военного конфликта на Украине МАГАТЭ предупреждало о риске серьезной ядерной аварии в стране с 15 реакторами на четырех действующих АЭС. Ввиду недавних неподтвержденных сообщений о событиях на Запорожской АЭС или вблизи нее я серьезно обеспокоен этой вполне реальной опасностью с потенциально серьезными последствиями. Крайне важно, чтобы не было предпринято никаких действий, которые могли бы каким-либо образом поставить под угрозу безопасность этой станции", — отметил Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

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в мире, украина, днепр (город), энергодар, магатэ, запорожская аэс, ввэр-1000