https://ria.ru/20220721/zvonki-1803987858.html
Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья
Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2022
Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья
Более 8,5 тысяч обращений поступило на "горячую линию" главного врача Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:46
2022-07-21T12:46
2022-07-21T12:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
министерство здравоохранения московской области
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 8,5 тысяч обращений поступило на "горячую линию" главного врача Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава."Горячая линия" работает с начала июня в рамках проекта "Онлайн-поликлиника"."Благодаря проекту, каждый житель может получить информацию напрямую от главных врачей. За время работы горячей линии поступило 8,6 тысяч звонков", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220720/kompensatsiya-1803796785.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , министерство здравоохранения московской области