https://ria.ru/20220721/zvonki-1803987858.html

Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья

Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2022

Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья

Более 8,5 тысяч обращений поступило на "горячую линию" главного врача Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:46

2022-07-21T12:46

2022-07-21T12:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

министерство здравоохранения московской области

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 8,5 тысяч обращений поступило на "горячую линию" главного врача Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава."Горячая линия" работает с начала июня в рамках проекта "Онлайн-поликлиника"."Благодаря проекту, каждый житель может получить информацию напрямую от главных врачей. За время работы горячей линии поступило 8,6 тысяч звонков", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220720/kompensatsiya-1803796785.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова , министерство здравоохранения московской области