Рейтинг@Mail.ru
Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220721/zvonki-1803987858.html
Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья
Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья - РИА Новости, 21.07.2022
Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья
Более 8,5 тысяч обращений поступило на "горячую линию" главного врача Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:46
2022-07-21T12:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
министерство здравоохранения московской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155850/32/1558503274_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_fdb6997d8faf92b18dea6bf68897430b.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 8,5 тысяч обращений поступило на "горячую линию" главного врача Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава."Горячая линия" работает с начала июня в рамках проекта "Онлайн-поликлиника"."Благодаря проекту, каждый житель может получить информацию напрямую от главных врачей. За время работы горячей линии поступило 8,6 тысяч звонков", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220720/kompensatsiya-1803796785.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155850/32/1558503274_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_71c7603bf117cfd9df539880e0add573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова , министерство здравоохранения московской области
12:46 21.07.2022
 

Более 8,5 тысяч звонков поступило на "горячую" линию главврача Подмосковья

© Depositphotos / spukkatoЗвонок по телефону
Звонок по телефону - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / spukkato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 8,5 тысяч обращений поступило на "горячую линию" главного врача Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
"Горячая линия" работает с начала июня в рамках проекта "Онлайн-поликлиника".
"Благодаря проекту, каждый житель может получить информацию напрямую от главных врачей. За время работы горячей линии поступило 8,6 тысяч звонков", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 17:10Новости Подмосковья
Почти 7 тысяч медиков Подмосковья получают компенсацию за аренду жилья
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаМинистерство здравоохранения Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала