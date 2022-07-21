https://ria.ru/20220721/zhivoder-1804060577.html

Воронежская полиция проверит видео, где мужчина издевается над собакой

Воронежская полиция проверит видео, где мужчина издевается над собакой - РИА Новости, 21.07.2022

Воронежская полиция проверит видео, где мужчина издевается над собакой

Полиция начала проверку по видео с камер наблюдения одного из жилых комплексов Воронежа, где мужчина издевается над своей собакой в лифте, сообщил в четверг РИА РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:59

2022-07-21T15:59

2022-07-21T15:59

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Полиция начала проверку по видео с камер наблюдения одного из жилых комплексов Воронежа, где мужчина издевается над своей собакой в лифте, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Видео жестокого обращения молодого мужчины с собакой появилось в социальных сетях несколько часов назад. Камера запечатлела, как в лифте мужчина бьет своего питомца ногой по морде, поднимает на поводке и раскачивает, а потом бьет животное ручкой поводка.Автор видео на одной из воронежских страниц "ВКонтакте" указала, что мужчина, издевается над своей собакой уже довольно долгое время, а обращения к зоозащитникам результата не дали. Автор добавила, что сейчас хозяин стал натравливать свою собаку на других животных.

https://ria.ru/20220706/sobaka-1800647263.html

воронеж

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж