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Воронежская полиция проверит видео, где мужчина издевается над собакой - РИА Новости, 21.07.2022
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Воронежская полиция проверит видео, где мужчина издевается над собакой
Воронежская полиция проверит видео, где мужчина издевается над собакой - РИА Новости, 21.07.2022
Воронежская полиция проверит видео, где мужчина издевается над собакой
Полиция начала проверку по видео с камер наблюдения одного из жилых комплексов Воронежа, где мужчина издевается над своей собакой в лифте, сообщил в четверг РИА РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:59
2022-07-21T15:59
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Полиция начала проверку по видео с камер наблюдения одного из жилых комплексов Воронежа, где мужчина издевается над своей собакой в лифте, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.Видео жестокого обращения молодого мужчины с собакой появилось в социальных сетях несколько часов назад. Камера запечатлела, как в лифте мужчина бьет своего питомца ногой по морде, поднимает на поводке и раскачивает, а потом бьет животное ручкой поводка.Автор видео на одной из воронежских страниц "ВКонтакте" указала, что мужчина, издевается над своей собакой уже довольно долгое время, а обращения к зоозащитникам результата не дали. Автор добавила, что сейчас хозяин стал натравливать свою собаку на других животных.
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происшествия, воронеж
15:59 21.07.2022
 
Воронежская полиция проверит видео, где мужчина издевается над собакой

Полиция начала проверку после публикации видео, где житель Воронежа мучает собаку в лифте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Полиция начала проверку по видео с камер наблюдения одного из жилых комплексов Воронежа, где мужчина издевается над своей собакой в лифте, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Видео жестокого обращения молодого мужчины с собакой появилось в социальных сетях несколько часов назад. Камера запечатлела, как в лифте мужчина бьет своего питомца ногой по морде, поднимает на поводке и раскачивает, а потом бьет животное ручкой поводка.
"В полицию сообщений по данному факту не поступало. Вместе с тем, сотрудниками полиции будет проведена проверка по видео, размещенному в сети интернет, и дана правовая оценка действиям гражданина", - сообщил представитель ГУМВД.
Автор видео на одной из воронежских страниц "ВКонтакте" указала, что мужчина, издевается над своей собакой уже довольно долгое время, а обращения к зоозащитникам результата не дали. Автор добавила, что сейчас хозяин стал натравливать свою собаку на других животных.
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