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Работу над соглашением по зерну нельзя считать завершенной, заявили в ООН

Работу над соглашением по зерну нельзя считать завершенной, заявили в ООН - РИА Новости, 21.07.2022

Работу над соглашением по зерну нельзя считать завершенной, заявили в ООН

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может сказать, что работа над договоренностью об экспорте зерна с Украины и из... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:12

2022-07-21T20:12

2022-07-21T21:41

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ООН, 21 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может сказать, что работа над договоренностью об экспорте зерна с Украины и из России завершена.Он напомнил, что на прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН предпринимает "крайне важные шаги для обеспечения безопасного и надежного экспорта украинского продовольствия через Черное море".Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, антониу гутерреш, хулуси акар, владимир путин, турция, украина, россия, оон