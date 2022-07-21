20:12 21.07.2022 (обновлено: 21:41 21.07.2022)
Работу над соглашением по зерну нельзя считать завершенной, заявили в ООН
Зампред генсека ООН Хак: работу над договоренностью по зерну нельзя считать завершенной
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
ООН, 21 июл – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может сказать, что работа над договоренностью об экспорте зерна с Украины и из России завершена.
Он напомнил, что на прошлой неделе генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН предпринимает "крайне важные шаги для обеспечения безопасного и надежного экспорта украинского продовольствия через Черное море".
"Тогда он сказал, что еще предстоит провести работу. И я не могу сказать на данный момент, что вся работа завершена, - сказал Хак. - Но, как вы можете судить исходя из того, что он едет в Стамбул, мы продвигаемся", - добавил он.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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