https://ria.ru/20220721/zerno-1804065262.html
В России собрали 30 миллионов тонн зерна
В России собрали 30 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 21.07.2022
В России собрали 30 миллионов тонн зерна
Аграрии в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть, следует из... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:10
2022-07-21T16:10
2022-07-21T16:10
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россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аграрии в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Минсельхоза РФ.По данным министерства, аграрии убрали зерновые и зернобобовые с 7,4 миллиона гектаров, в том числе собрано 25,3 миллиона тонн пшеницы и 3,9 миллиона тонн ячменя.Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.
https://ria.ru/20220720/zerno-1803676277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия
В России собрали 30 миллионов тонн зерна
Минсельхоз: в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна