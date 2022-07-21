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В России собрали 30 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 21.07.2022
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В России собрали 30 миллионов тонн зерна
В России собрали 30 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 21.07.2022
В России собрали 30 миллионов тонн зерна
Аграрии в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть, следует из... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:10
2022-07-21T16:10
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аграрии в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Минсельхоза РФ.По данным министерства, аграрии убрали зерновые и зернобобовые с 7,4 миллиона гектаров, в том числе собрано 25,3 миллиона тонн пшеницы и 3,9 миллиона тонн ячменя.Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.
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экономика, цены на нефть, россия
16:10 21.07.2022
 
В России собрали 30 миллионов тонн зерна

Минсельхоз: в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы в Краснодарском крае
Уборка озимой пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аграрии в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Минсельхоза РФ.
"Преодолели отметку в 30 млн тонн зерна. Урожайность по сравнению с прошлым годом заметно выше: сейчас она в среднем составляет 41,7 центнера с гектара (было 33,3 центнера с гектара )", - говорится в сообщении.
По данным министерства, аграрии убрали зерновые и зернобобовые с 7,4 миллиона гектаров, в том числе собрано 25,3 миллиона тонн пшеницы и 3,9 миллиона тонн ячменя.
Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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