https://ria.ru/20220721/zerno-1804065262.html

В России собрали 30 миллионов тонн зерна

В России собрали 30 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 21.07.2022

В России собрали 30 миллионов тонн зерна

Аграрии в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть, следует из... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:10

2022-07-21T16:10

2022-07-21T16:10

экономика

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799701880_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_f4abaffc5efeaed058b632682374a638.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Аграрии в России во время уборочной кампании уже собрали 30 миллионов тонн зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть, следует из сообщения в официальном Telegram-канале Минсельхоза РФ.По данным министерства, аграрии убрали зерновые и зернобобовые с 7,4 миллиона гектаров, в том числе собрано 25,3 миллиона тонн пшеницы и 3,9 миллиона тонн ячменя.Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.

https://ria.ru/20220720/zerno-1803676277.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия