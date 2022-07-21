https://ria.ru/20220721/zelenskiy-1804052358.html

Пресс-секретарь опроверг данные о госпитализации Зеленского

Пресс-секретарь опроверг данные о госпитализации Зеленского - РИА Новости, 21.07.2022

Пресс-секретарь опроверг данные о госпитализации Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию СМИ о том, что Зеленский якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии, а его... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:38

2022-07-21T15:38

2022-07-21T16:03

владимир зеленский

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию СМИ о том, что Зеленский якобы находится в реанимации в тяжелом состоянии, а его обязанности исполняет спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук."Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Стране" опроверг сообщение, которое сегодня прозвучало в эфире радиостанций - о том, что президент Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной рады Стефанчук", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страна.ua", получившее комментарий от Никифорова.Как сообщили в Госспецсвязи Украины, хакеры атаковали серверы и сети радиостанций TAVR Media и распространили фейк о проблемах со здоровьем Зеленского. Атаке подверглись девять радиостанций: "Хит FM", "Radio ROKS", "KISS FM", "Radio RELAX", "Мелодия FM", "Наше Радио", "Radio JAZZ", "Classic Radio" и "Радио Байрактар".При этом в компании TAVR Media официально заявили, что "озвученная в эфирах радиостанций информация не соответствует действительности".

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/zelenskiy-1803966651.html

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владимир зеленский, верховная рада украины, украина