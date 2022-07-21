https://ria.ru/20220721/zelenskiy-1803922151.html

Зеленский утратил права на товарные знаки в России, рассказал юрист

Зеленский утратил права на товарные знаки в России, рассказал юрист - РИА Новости, 21.07.2022

Зеленский утратил права на товарные знаки в России, рассказал юрист

Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика", теперь любой желающий может... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:05

2022-07-21T03:05

2022-07-21T09:07

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

в мире

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика", теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки, рассказал РИА Новости старший партнер адвокатского бюро "Башилов, Носков и партнеры", кандидат юридических наук Борис Башилов.Заявки на регистрацию прав были поданы в 2012 году самим Зеленским, а в 2019-м он передал их ООО "Закупивэльни ришэння" ("Закупочные решения". — Прим. ред.), которая, по данным автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус", занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления."По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило — заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками", — объяснил Башилов.По данным базы Роспатента, в России товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика" были выданы на продукты практически всех видов — мясо, рыбу, курицу, продукты переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции.Кроме того, эти товарные знаки были также зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных."Сваты" — популярный в России украинский сериал производства студии "Квартал 95", создателем и продюсером которого был Зеленский. Всего было выпущено семь сезонов. "Рассмеши комика" — еженедельное развлекательное шоу на украинском телевидении.

https://ria.ru/20220625/zelenskiy-1798038342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), в мире