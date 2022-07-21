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Зеленский утратил права на товарные знаки в России, рассказал юрист - РИА Новости, 21.07.2022
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Зеленский утратил права на товарные знаки в России, рассказал юрист
Зеленский утратил права на товарные знаки в России, рассказал юрист - РИА Новости, 21.07.2022
Зеленский утратил права на товарные знаки в России, рассказал юрист
Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика", теперь любой желающий может... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:05
2022-07-21T09:07
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика", теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки, рассказал РИА Новости старший партнер адвокатского бюро "Башилов, Носков и партнеры", кандидат юридических наук Борис Башилов.Заявки на регистрацию прав были поданы в 2012 году самим Зеленским, а в 2019-м он передал их ООО "Закупивэльни ришэння" ("Закупочные решения". — Прим. ред.), которая, по данным автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус", занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления."По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило — заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками", — объяснил Башилов.По данным базы Роспатента, в России товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика" были выданы на продукты практически всех видов — мясо, рыбу, курицу, продукты переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции.Кроме того, эти товарные знаки были также зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных."Сваты" — популярный в России украинский сериал производства студии "Квартал 95", создателем и продюсером которого был Зеленский. Всего было выпущено семь сезонов. "Рассмеши комика" — еженедельное развлекательное шоу на украинском телевидении.
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россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), в мире
03:05 21.07.2022 (обновлено: 09:07 21.07.2022)
 
Зеленский утратил права на товарные знаки в России, рассказал юрист

Юрист Башилов: Зеленский утратил в России права на товарные знаки "Сваты" и "Квартал 95"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика", теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки, рассказал РИА Новости старший партнер адвокатского бюро "Башилов, Носков и партнеры", кандидат юридических наук Борис Башилов.
Заявки на регистрацию прав были поданы в 2012 году самим Зеленским, а в 2019-м он передал их ООО "Закупивэльни ришэння" ("Закупочные решения". — Прим. ред.), которая, по данным автоматизированной системы детальной проверки контрагентов "КонтурФокус", занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления.
"По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило — заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками", — объяснил Башилов.
По данным базы Роспатента, в России товарные знаки "Сваты", "Квартал 95" и "Рассмеши комика" были выданы на продукты практически всех видов — мясо, рыбу, курицу, продукты переработки из них, молочные продукты всех видов, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и даже спиртовые эссенции.
Кроме того, эти товарные знаки были также зарегистрированы для осуществления деятельности практически во всех сферах образовательных процессов, развлекательных и рекламных мероприятиях и, например, дрессировке животных.
"Сваты" — популярный в России украинский сериал производства студии "Квартал 95", создателем и продюсером которого был Зеленский. Всего было выпущено семь сезонов. "Рассмеши комика" — еженедельное развлекательное шоу на украинском телевидении.
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